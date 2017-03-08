Parkinson hastalığı depresyon nedeni

Son yıllarda birçok kişinin yakındığı depresyon, hastalıklar sonucu da kişiyi ağına düşürüyor. Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd.Doç.Dr. EmreTan, Parkinson, demans ve bunamanın depresyona neden olduğunu belirtiyor. "Hastalıklar hem beyin kimyasında yaptığı bozulmalarla hem de kişinin ruhsal yapısına bindirdiği ek yükle depresyona yol açabilir" diyen Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, depresyona sokan hastalıkları şöyle sıralıyor: "Felç sonrasıyüzde 50 sıklığında vedaha çok erkeklerdedepresyon görülür. MS, beyindeki plakların tutulum yerlerine bağlı olarak psikiyatrik rahatsızlıklara yatkınlığı artırır. Tiroitazlığında yüzde 50oranında depresyongörülebilir. Kanser, özellikle pankreas, ağızboğazkanserleri ve meme kanserlerinde depresyon sıktır."
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