Parkinson hastalığı depresyon nedeni

Son yıllarda birçok kişinin yakındığı depresyon, hastalıklar sonucu da kişiyi ağına düşürüyor. Psikiyatrist/ Psikoterapist Yrd.Doç.Dr. Emre Tan, Parkinson, demans ve bunamanın depresyona neden olduğunu belirtiyor. "Hastalıklar hem beyin kimyasında yaptığı bozulmalarla hem de kişinin ruhsal yapısına bindirdiği ek yükle depresyona yol açabilir" diyen Yrd. Doç. Dr. Emre Tan, depresyona sokan hastalıkları şöyle sıralıyor: "Felç sonrası yüzde 50 sıklığında ve daha çok erkeklerde depresyon görülür. MS, beyindeki plakların tutulum yerlerine bağlı olarak psikiyatrik rahatsızlıklara yatkınlığı artırır. Tiroit azlığında yüzde 50 oranında depresyon görülebilir. Kanser, özellikle pankreas, ağızboğaz kanserleri ve meme kanserlerinde depresyon sıktır."