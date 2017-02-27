Ceviz-süt-muz bebek gibi uyuyoruz

Uyku problemi yaşayanlar dikkat! Kula Devlet Hastanesi Diyetisyeni Kübra Gündoğan, uyumadan once tuketilen gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini soyledi. 'Triptofan aminoasidi' yonunden zengin gıdaların uyku kalitesini arttırdığını belirten Gundoğan, bu gıdaları şoyle sıraladı: "Sut, ozellikle kaliteli protein iceriği ve triptofan aminoasidinden zengin olduğu icin uyumaya yardımcı olmaktadır. Uyumadan 1-2 saat önce ılık içilen süt sizi hızla uykuya dalma pozisyonuna geçirecektir. Doğal melatonin kaynağı ceviz yine uyku için yardımcı olabilir. Akşam yemeğinden sonra 2 tane ceviz yemek yeterlidir. Muz, serotonin ve melatonin hormonlarının salınımlarını artırmasının yanı sıra icerdiği magnezyum ve potasyum ile kasların rahatlamasını sağlar."