Ceviz-süt-muz bebek gibi uyuyoruz

Uyku problemi yaşayanlar dikkat! Kula Devlet Hastanesi Diyetisyeni Kübra Gündoğan, uyumadan once tuketilen gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini soyledi. 'Triptofanaminoasidi' yonunden zengin gıdaların uyku kalitesini arttırdığını belirten Gundoğan, bu gıdaları şoyle sıraladı: "Sut, ozellikle kaliteli protein iceriği ve triptofan aminoasidinden zengin olduğu icin uyumaya yardımcı olmaktadır. Uyumadan 1-2 saat önceılık içilen süt sizi hızlauykuya dalma pozisyonunageçirecektir. Doğalmelatonin kaynağı ceviz yineuyku için yardımcı olabilir. Akşam yemeğinden sonra 2 tane ceviz yemek yeterlidir. Muz,serotoninve melatoninhormonlarının salınımlarını artırmasının yanı sıra icerdiği magnezyum ve potasyum ile kasların rahatlamasını sağlar."
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