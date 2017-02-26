Oruçlu gibi yaşa ömrünü uzat!

İNSÜLİN DUYARLILIĞI
Öğün araları uzun 2 öğünlü beslenme sayesinde vücudunuz enerji için yağ yakacak şekilde programlanıyor ve böylece insüline karşı duyarlılığı artıyor. Uzun süreli açlık veya oruçla kalp korunuyor, kanser riski azalıyor, yaşam süresi uzayıp bunama önleniyor.
DOĞRU BESLENMENİN ŞİFRELERİ
● Lifli gıdalar bol tüketilmeli, karbonhidratlar ise sınırlandırılmalı.
● Günlük kalorinin yüzde 50'si tereyağı, yumurta ve kuruyemiş gibi yağlardan alınmalı.
● Organik ve otla beslenen hayvanların etleri tercih edilmeli. Dr. Mercola, günlük alınması gereken protein miktarını vücut ağırlığınızın kilosu başına 1 gram protein olarak öneriyor.
● Sınırsız miktarda taze sebze tüketilebilir.
OBEZİTEYİ ÇİĞNEYİN
İşlenmiş, katkı maddeli ve GDO'lu gıdalar çocukları şişmanlatıp, ömürlerini kısaltıyor. Sarımsak ve soğan gibi çiğ tüketilecek besinler ise minik bedenlere şifa veriyor. Dr. Joseph Mercola, obezitenin önüne geçilmezse şu anda çocuk olanların yaşam sürelerinin anne-babalarından kısa olacağı konusunda herkesi uyarıyor. Obeziteyi önleminin 7 yolunu şöyle sıralıyor:
✔ Organik, işlenmemiş ve GDO'suz gıdalarla beslenin. Yediklerinizden büyük bölümünün çiğ olmasına özen gösterin.
✔ Akşam yemeğinden sonra meyve vermeyin. Geç saatte yenilen meyvedeki şeker insülin dengesini bozar.
✔ Rafine şekerden, işlenmiş fruktozdan uzak durun.
✔ Tatil günlerinde mutlaka en az 10 bin adım atacak şekilde yürütün.
✔ Obez çocuklar arasında yapılan bir araştırmaya göre; annebabası sürekli yanında kavga eden çocukların kilo alma oranı çok daha fazla. Bu nedenle onun yanında kavga etmeyin.
✔ Pet şişeden değil cam şişeden su içirin. Suların 'kaynak suyu' denilen doğal sular olmasına da dikkat edin.
✔ Yoğurdu evde yapın. Turşu ve ev yapımı yoğurt gibi fermente gıdalar tüketen çocuklarda, obezite riski daha düşük.
ARI POLENİ MUCİZESİ
Tüm uzmanlar gibi taze sebze ve meyve ile doğal otların sağlık üzerinde büyük etkisi olduğuna inanan Dr. Joseph Mercola'nın 'mucize besini' ise arı poleni... Dr. Mercola'ya göre; düzenli olarak tüketilen arı poleni sizi mikroplardan korur. Antioksidan özelliğinden dolayı deri ve cilt sağlığından bütün iç organlara kadar çok geniş bir alanda insan sağlığına katkı sağlar.
SİRKEDE 'ELMA'DAN ŞAŞMA
Besinler üzerinde yıllardır araştırmalar yapan Dr. Joseph Mercola, en sağlıklı sirkenin elma sirkesi olduğunu keşfetti. Yararlarını şöyle anlattı: Şekerden korur, kalbi güçlendirir, sinüsleri açar, boğaz ağrısını önler, sindirim sistemi ve reflüye iyi gelir, enerjiyi arttır, siğiller ve cilt tahrişleri üzerinde etkilidir. Saç ve cilt güzelliğinde de çok önemli bir yere sahiptir.
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