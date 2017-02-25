Kanser eden güzellik

VÜCUTTA BİRİKİYOR
Dr. Mercola'ya göre cildinize sürdüğünüz kozmetik ve kremlerdeki zehir kan dolaşımı yoluyla tüm vücuda yayılıyor. Bu kimyasallar zamanla birikiyor. Çünkü bunları parçalayacak enzimler bulunamıyor. "Toksik kimyasallardan kaçınmak istiyorsanız yüzde 100 organik mührünü taşıyan ürünleri tercih edin" diyen Dr. Mercola, üzerinde 'tamamen doğal' yazan malzemelerin de zararlı kimyasallar barındırdığını, bu yüzden içeriğinin dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Paraben: Cilt ve el kremleri, her türlü losyonlar, deodorantlar ve rujdan pudraya kadar her türlü makyaj malzemeleri gibi ürünlerde bulunabilen bu madde, göğüs kanserine yol açabiliyor ve ürünlerde methylparaben, butylparaben, ethylparaben ve propylparaben gibi farklı isimlerle bulunabiliyor.
BHA&BHT: Başta makyaj malzemeleri ve nemlendirici ürünlerde kullanılan bu kimyasallar, hem deride reaksiyon yapıyor hem da kanserin kapısını aralıyor. Petrokimyasallar: Bu kimyasalı etiketinde 'alkol' kelimesi ya da aynı anlama gelen '-anol' eki ile görebilirsiniz.
Örn: Isopropyl alcohol (ya da isopropanol), metil alkol (methyl alcohol ya da methanol), butanol, etil alkol ya da ethanol bunlardan bazıları. Bunlar böbrek, beyin ve solunum sistemi için son derece zararlı. Bu maddeler deride emilerek vücudumuza giriyor. Propylene Glycol&Polyethylene Glycol: Sonu "ethylene glycol" ile biten bu kimyasallar daha çok rimel ve losyonlarda var. Vücutta protein ve hücre yapısını zayıflatıyor...
Talc: Bebekler için kullanılan talk pudrası olarak da tanıdığımız bu madde, göz farlarında ve allıklarda da sıkça kullanılıyor. Yumurtalık kanserine neden oluyor.
Fitalatlar: Bazı ürünlerde "koku" kelimesinin arkasına gizlenmektedir. Doğum kusurları ve üreme bozuklukları ile diğer sorunlarla bağlantılı olduğu biliniyor.
Toluen: Koku ve ojelerde bulunan bu madde kansızlık, karaciğer ve böbrekte hasara neden olabilir, hamilelerde bebeğin gelişimine zarar verebilir.
Diğer zararlı kimyasallar: Diazolidinil urea, kurşun asetat, metilen glikol/ formaldehit, propil paraben Kuaternium-15.
DOĞAL ALLIK
1 çorba kaşığı mısır nişastası
1 çorba kaşığı patates nişastası
1/4 toz tarçın
Koyu tenliyseniz tarçın yerine aynı miktarda kakao ekleyerek daha koyu tonda bir pudra elde edebilirsiniz.
EVDE RİMEL YAPIMI
2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
4 tatlı kaşığı aloe vera (jel)
1 tatlı kaşığı rendelenmiş arı balmumu
1-2 kapsül aktif kömür ya da kakao tozu (koyu renk maskara için 2, daha açık renk maskara için 1 kapsül aktif kömür kullanılacak. Kakao tozu da koyu renk için 1/2 çay kaşığı, daha açık renk için 1/4 çay kaşığı)
Temiz bir maskara kabı
HAZIRLANIŞI:
Küçük bir tencereye Hindistan cevizi yağı, aloe vera jeli ve rendelenmiş balmumunu koyun. Balmumu tamamen eriyene kadar karıştırın. Aktif kömür 2 kapsül veya kakao tozu ile yağ karışımı dökün. Tamamen kaybolana kadar karıştırın. Ocaktan alın. Karışımı küçük bir plastik torba içine dökün. Daha sonra, torbaya küçük bir delik açıp boş maskara tüpünün içine boşaltın.
HAZIRLAYAN: ÖZGE GÜRCAN
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