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Havlıcanla havaya girin

Özel hayatında heyecanını yitirenlere uzmanlar doğal afrodizyaklar öneriyor. Bunların başında havlıcan geliyor. Bu bitki havanızı değiştiriyor...

Havlıcanla havaya girin
Her hastalığın şifası doğada gizli. İştah açan, göğsü yumuşatan havlıcan adlı bitki de, birçok derde derman oluyor. Cinsel yonden sıkıntı cekenlere uzmanlar havlıcan tuketmelerini oneriyor. Toz haleni getirilen havlıcanı çay gibi demleyerek içmek mümkün oluyor.

Bardak suya yarım kahve kaşığı karıştırılacak havlıcan bir sure bekletildikten sonra iciliyor. Cinsel gucu artıran havlıcanın diğer faydaları şoyle sıralanıyor:
* Vücudun güçlenmesini sağlar.
* Mide, bağırsak gazlarını onler. Zengin içeriğiyle vücutta afrodizyak etki yaparak cinsel isteği artırır.
* Hava yutmayı onler.
* Grip ve soğuk algınlıklarında vücudun ısınmasını sağlar.
* Baş ağrısı ve baş donmelerini dindirir.
* İdrar söktürür.
* Romatizma şikayetlerini hafifletir.
* İlaçlarla etkileşime girme ihtimaline karşı doktora danışmak gerekir.
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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