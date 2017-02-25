Havlıcanla havaya girin

Her hastalığın şifası doğada gizli. İştah açan,göğsü yumuşatanhavlıcan adlı bitkide, birçok derdederman oluyor. Cinsel yonden sıkıntı cekenlere uzmanlar havlıcan tuketmelerini oneriyor. Toz haleni getirilen havlıcanı çaygibi demleyerek içmekmümkün oluyor.
Bardak suya yarım kahve kaşığı karıştırılacak havlıcan bir sure bekletildikten sonra iciliyor. Cinsel gucu artıran havlıcanın diğer faydaları şoyle sıralanıyor: * Vücudungüçlenmesini sağlar.
* Mide, bağırsak gazlarını onler. Zengin içeriğiylevücuttaafrodizyak etki yaparakcinsel isteği artırır.
* Hava yutmayı onler.
* Grip ve soğukalgınlıklarında vücudunısınmasını sağlar.
* Baş ağrısı ve baş donmelerini dindirir.
* İdrar söktürür.
* Romatizma şikayetlerini hafifletir. * İlaçlarlaetkileşime girmeihtimaline karşıdoktoradanışmakgerekir.
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