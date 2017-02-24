Tek Arzusu karaciğer nakli

MERSİN'de matematik öğretmenliği yapan İlknur Arzu Hermenci (27) karaciğer nakli olmazsa, 15 yıldır savaştığı Wilson (karaciğer ve beyni etkileyen genetik hastalık) hastalığına yenilecek. 30 binde bir görülen hastalık yüzünden ikiz bebeklerini düşüren genç öğretmen, tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyledi. "Fazla zamanım kalmadığı için canlı donörden nakil gerekiyor. Eşime, aileme ve yakınlarıma bakıldı ama maalesef uyumlu olan bulunamadı" diyen Hermenci duyarlı vatandaşlara, "Lütfen bir cana can olun bana yardım edin" şeklinde seslendi.