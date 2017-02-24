Fesleğenle güçlen

Güzel kokusuyla iştah kabartan fesleğen yemeklerin yanı sıra cinsel hayatı da güzelleştiriyor. Kan dolaşımını hızlandıran fesleğenin bilinen en eski afrodizyaklardan olduğunu söyleyen uzmanlar, "Erkeklerinperformansını artırırken, kadınlardada isteksizliği giderir" diyor. Fesleğenin sağlığa yararlarından bazıları şöyle...
YAŞLANM AYI GECİKTİRİYOR Cilt, meme ve ağız kanseri gibi birçok kanser türüne karşı koruma sağlar. Sinirsel baş ağrılarını giderir. Sindirimi kolaylaştırır. Mideyi yatıştırır. Yaşlanmanın etkilerini azaltır. Kalp sağlığını korur. Yatıştırıcı etkisi sayesinde, sinirlilik, depresyon, gerginlik, stres ve uykusuzluk durumlarında yardımcı olur. Öksürüğe iyi gelir. Şekeri ve tansiyonu düşürür. Bu yüzden hastaların mutlaka doktorlarına danışarak kullanması gerekir. Hamile ve emziren kadınların ise kullanması sakıncalıdır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.