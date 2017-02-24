Cips-tuzlu kraker kanseri sever!

Katkılı hazır gıdaların tüketimi arttı, kanser tırmanmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de50 yıl içinde 15 milyon kişinin kanserhastası olacağını açıkladı. Son 5 yılda kanser vakalarının yüzde 60 arttığını söyleyen Dr. Hüseyin Büyüközer, "Yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın olmak üzere yılda 160 bin kişikansere yakalanıyor. Bunun sorumlusu katkılı gıdalar ve sigaradır" dedi. Dr. Büyüközer, şu uyarıda bulundu: "Patates kızartmaları artık birçok ülkede akrilamid içermesi nedeni ile 'kanserojendir' ibaresi taşıyan paketlerde pazarlanıyor. Önceden pişirilmeyehazır gıdalardaki birçok katkı maddesikanserojen özellik taşıyor. Mikrodalgada pişirilmeye hazır gıdaların birçoğu hayatı tehdit ediyor. Sıradan olarak karşılaştığımız kanserojen ürünlerin başlıcaları; patates kızartmaları,tuzlu krakerler, cipsler,yüksek ısıda pişmiş bisküviler, katkılıkonserveler, yağlı ve iyice pişmişet içerikli fast-foodlar."
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