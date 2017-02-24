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Cips-tuzlu kraker kanseri sever!

Cips-tuzlu kraker kanseri sever!
Katkılı hazır gıdaların tüketimi arttı, kanser tırmanmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de 50 yıl içinde 15 milyon kişinin kanser hastası olacağını açıkladı. Son 5 yılda kanser vakalarının yüzde 60 arttığını söyleyen Dr. Hüseyin Büyüközer, "Yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın olmak üzere yılda 160 bin kişi kansere yakalanıyor. Bunun sorumlusu katkılı gıdalar ve sigaradır" dedi. Dr. Büyüközer, şu uyarıda bulundu: "Patates kızartmaları artık birçok ülkede akrilamid içermesi nedeni ile 'kanserojendir' ibaresi taşıyan paketlerde pazarlanıyor. Önceden pişirilmeye hazır gıdalardaki birçok katkı maddesi kanserojen özellik taşıyor. Mikrodalgada pişirilmeye hazır gıdaların birçoğu hayatı tehdit ediyor. Sıradan olarak karşılaştığımız kanserojen ürünlerin başlıcaları; patates kızartmaları, tuzlu krakerler, cipsler, yüksek ısıda pişmiş bisküviler, katkılı konserveler, yağlı ve iyice pişmiş et içerikli fast-foodlar."
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