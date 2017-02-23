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Yumurtadan güzellik çıktı

Yumurtadan güzellik çıktı
Sağlık açısından birçok faydası olan yumurta aynı zamanda cildi de güzelleştiriyor. Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, E vitamininin yaşlanmaya karşı en etkili vitaminlerden olduğunu belirterek, yumurtanın da bu vitamin bakımından zengin olduğunu ifade ediyor. "E vitamini hücre yenileyicidir. Ayrıca vücuttaki oksijenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar" diyen Dr. Ertek, yumurtanın yanı sıra bu vatimini barındıran besinleri şöyle anlatıyor: "Ceviz, fındıkfıstık, tohumlar, soya, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, kuşkonmaz, elma ve tahıllarda mevcuttur."
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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