Yumurtadan güzellik çıktı

Sağlık açısından birçok faydası olan yumurta aynı zamanda cildi de güzelleştiriyor. Dermatec PolikliniğiDermatoloji Uzmanı Dr. Ata NejatErtek, E vitamininin yaşlanmaya karşı en etkili vitaminlerden olduğunu belirterek, yumurtanın da bu vitamin bakımından zengin olduğunu ifade ediyor. "E vitamini hücreyenileyicidir. Ayrıcavücuttaki oksijenin eniyi şekilde kullanılmasınısağlar" diyen Dr. Ertek, yumurtanın yanı sıra bu vatimini barındıran besinleri şöyle anlatıyor: "Ceviz, fındıkfıstık,tohumlar,soya, et, balık,yeşil yapraklısebzeler ıspanak,kuşkonmaz,elma vetahıllarda mevcuttur."
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