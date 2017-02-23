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Suskunlara

Türk insanını vazgeçilmezi olan simidin cazibesini artıran, birçok hastalıktan koruyan cinsel sorun yaşayanların da yüzünü güldürüyor. İsteksizliği giderip, enerjiyi yükseltiyor...

Suskunlara susam
Enerji değeri ve yağ oranı çok yüksek bir besin olan , cinsel hayata olumlu katkı sağlıyor. İçeriğindeki protein, kalsiyum, magnezyum, potasyum mineralleri ve B vitaminleri ile vücuda enerji veriyor. Cinsel isteksizliği giderip gücü yükseltiyor. Bu konuda sorun yaşayanlara susam yemelerini öneren uzmanlar, "Ancak fazlası şişmanlatacağı için dikkatli olun" diye de uyarıyor. Susamın sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
Kemik erimesine karşı faydalıdır.
Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi görülür.
Mikrop kırıcı etkisi de vardır. Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.
Solunum yolu hastalıklarına karşı faydalıdır.
Göğsü yumuşatarak nefes darlığı ve bronşite iyi gelir.
Antioksidan ve kansere karşı koruyucudur.
Susam yağı safra taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.
Hazmı kolaylaştırarak kabızlık sorununu giderir.
Gaz söktürür. Karın ağrısını azaltır.
Karaciğer hastalıklarına karşı faydalıdır.
Böbrek iltihaplarını gidermeye yardımcı olur.
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  • 23 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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