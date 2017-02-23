Suskunlara susam

Enerji değeri ve yağ oranı çok yüksek bir besin olan susam, cinsel hayata olumlu katkı sağlıyor. İçeriğindeki protein, kalsiyum, magnezyum, potasyum mineralleri ve B vitaminleri ile vücuda enerji veriyor. Cinsel isteksizliği gideripgücü yükseltiyor. Bu konuda sorun yaşayanlara susam yemelerini öneren uzmanlar, "Ancak fazlasışişmanlatacağı için dikkatliolun" diye de uyarıyor. Susamın sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor: Kemik erimesine karşıfaydalıdır.
Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi görülür. Mikropkırıcıetkiside vardır. Bademcik ve boğazenfeksiyonlarına iyi gelir.
Solunum yolu hastalıklarına karşı faydalıdır. Göğsü yumuşatarak nefesdarlığı ve bronşite iyi gelir.
Antioksidan ve kansere karşı koruyucudur. Susam yağı safra taşlarınındüşürülmesine yardımcı olur.
Hazmı kolaylaştırarak kabızlık sorununu giderir. Gaz söktürür. Karınağrısını azaltır.
Karaciğer hastalıklarına karşı faydalıdır. Böbrekiltihaplarınıgidermeyeyardımcıolur.
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