Öksürüğü hafife alma hayatınla oynama

Kışın sık görülen üst solunum yolu hastalıklarının belirtisi olan öksürük 'griptendir' düşüncesiyle önemsenmiyor. Ancak, özellikle 8 haftadan uzun süren öksürüğün hafife alınmaması gerekiyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Uysal, geçmeyen öksürüğün hastalık habercisi olabileceği gibi, bizzat kendisi de zamanla şah damarı yırtılmasına yol açtığını belirterek, şu hayati hastalıklara dikkat çekiyor...



ZATÜRRE-BRONŞİT: Zatürre başlangıcında öksürük kuru ve kesik kesik oluyor. İlerlediğinde öksürüğe balgam ile göğüs ağrısı eşlik ediyor. Tüberkülozda öksürükle beraber kanlı balgam sık görülüyor. Kronik öksürüğün altında yatan neden bronşit gibi akciğer hastalıkları olabiliyor.



AKCİĞERGIRTLAK KANSERİ: Akciğer tümörleri de boyut ve yerleşim yerlerine göre öksürük yapabiliyor. Ağır sigara içicilerde yeni ortaya çıkmış öksürük ya da var olan öksürüğün karakterinde değişme (balgam eklenmesi, sık olması gibi) ve kanlı balgamlı öksürük olması halinde bu durum akciğer kanseri habercisi olabiliyor. İnatçı öksürüğe ses kısıklığı eşlik ediyorsa gırtlak kanserini de işaret edebiliyor.



ASTIM: Kronik öksürük, astımın en belirgin semptomlarından biri. Hırıltılı solunum, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi gibi semptomlara eşlik edebileceği gibi, tek başına da ortaya çıkabiliyor. Gıcık öksürük şeklinde gelişiyor. Genellikle kuru oluyor, geceleri artıyor. Alerjik astım da öksürtüyor. Ancak burada öksürük sabaha doğru artıyor.



REFLÜ: Mide asit sıvısının mideden yemek borusuna doğru geri gelmesiyle oluşan tahriş sonucu öksürük ve göğüs yanması meydana geliyor. Kahve, baharatlı ve yağlı besinler tüketildiğinde artan, geceleri rahatsız edecek şekilde nöbetler halinde gelen ve 3 haftadan fazla süren öksürüğün altında yatan etken reflü olabiliyor. KOAH: Kronik ilerleyici nefes darlığı ile karakterize bir hastalık olan KOAH da, şiddetli ve kronik öksürüğün en ciddi sorumlularından. Öksürüğe nefes darlığı ve tıkanma da eşlik eder.



GİZLİ KALP YETMEZLİĞİ: Gizli kalp yetmezliğinde öksürük önemli bir bulgu olabiliyor. Genellikle yatınca ortaya çıkıyor, ayağa kalkınca veya oturunca hafifliyor.



TİROİT BEZİ İLTİHABI: Bu hastalıkta öksürük hırıltı bir özellikle sergiliyor. Astım atağındaki kuru öksürük gibi de olabiliyor ve tedavi sonrası geriliyor.



HİPERTANSİYON İLAÇLARI: Hipertansiyon, diyabetik nefropat ve kalp yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan ACE inhibitörlerinin en sık yol açtığı yan etki, kuru öksürük oluyor. İlaç değişikliği gerekiyor.



KEKİK-BAL: Üst solunum yolları enfeksiyonlarına, bronşit gibi hastalıklara çok iyi gelir. Bu hastalıklar öksürük yapan hastalıklar olduğu için öksürüğü geçirmek için kekik kullanılır. Kekik yaprağı, ispatlanmış bir öksürük ilacıdır. İçine bal katılmış kekik çayı inatçı öksürüğe karşı daha faydalı olacaktır.



ILIK SÜT-BAL: Bal katarak içeceğiniz ılık süt, öksürüğünüzü alır ve boğazınızı tamamen rahatlatır. Boğazınızdaki gıcığı ve öksürüğün gelmesini engeller.



LİMON-KARABİBER-TUZ: Bir limonu dörde bölün. Böldüğünüz parçalardan birinin üzerine karabiber ve tuz atın. İyileşmenin hızlanması için limonu yiyin. C vitamini ile bağışıklığınız güçlenirken, nefes alışınız da rahatlar. Limon öksürük için ideal bir yiyecektir.



İLAÇ YERİNE BİTKİ ÇAYI İÇİN

EKİNEZYA ÇAYI: Öksürük şurubunun tamamen 'pazarlama' ürünü olduğunu ve hiçbir işe yaramadığını söyleyen ABD'li uzmanlar, ekinezya çayının ilaç gibi etki ettiğini söylüyor. Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi rahatsızlıklardan korunmada da bu çay öneriliyor. Ekinezya boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açacağı hasarı engelliyor. Demlenerek ve 1 tatlı kaşığı bal ilavesi ile günde 2 fincan kadar içebilirsiniz.



KARABİBER ÇAYI: Karabiber, dolaşımı ve balgam akışını hareketlendirir. Bal katıldığında ise öksürüğü tamamen yatıştırır. Bu karışım doğal bir antibiyotik niteliği taşır.



