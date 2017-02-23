Depresyon balonu

LAHANA TURŞUSU, KEFİR...
"Depresyona yakalanmamak ya da kurtulmak icin yapmanız gereken ilk adım 'ikinci beyin' denilen bağırsakların sağlıklı olması" diyen Dr. Mercola, "Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin yüzde 95'i bağırsaklarda, yüzde 5'i beyinde yapılıyor" dedi. Dr. Mercola, şu onerilerde bulundu...
Bol miktarda fermente yiyecek tuketin. 'Fermente yiyecekler' denilince ilk akla gelen; ev yapımı lahana ile salatalık turşusu, yoğurt ve kefir... Yeterli miktarda fermente yiyecek tuketmiyorsanız mutlaka probiyotik desteği kullanın. Bu yararlı bakteri turşu ve yoğurdun yanı sıra ayranda da bolca bulunuyor.
Lifli yiyecekler yemeye özen gösterin. Bunlar da; tam tahıllar, başta muz ve elma olmak üzere meyveler, baklagiller, havuç, kabak ve patates gibi sebzelerdir.
Bol bol cicek ekin. Evet yanlış duymanız! Cunku ellerinizin toprakla temas etmesi, buradaki bakterileri almanızı ve bağışıklık sisteminizi guclendirmenizi sağlar.
Bulaşıklarınızı arada sırada elde yıkayın. Bu sayede üzerlerinde daha fazla bakteri kalmasını ve bu sayede bağışıklığınızı uyaran alerjilerin oluşumunu azaltırsınız.
ASPARTAM TEHLİKESİ
Yapay tatlandırıcı olarak bircok urunde ve ozellikle meşrubatlarda kullanılan aspartam maddesiyle depresyon arasında doğrudan bağlantı var... Aspartam bazı insanlarda baş ağrılarına, ani ruh hali değişimlerine, unutkanlığa, depresyona ve hatta felce neden olabiliyor. Bu zehirli madde kola ve gazoz gibi asitli iceceklerde, şekerleme, enerji icecekleri, sakızlar, naneli şekerler, pudingler, bircok diyet biskuvisi, diş macunları ile ketcaplarda bulunuyor.
Mutluluk hormonu serotoninin yüzde 95'i bağırsakta salgılanıyor. Depresyona girmemek, girdiyseniz çıkmak için ilaç yerine daha çok fermente gıdaları tüketmeniz gerekiyor.
BUNLARDAN UZAK DURUN
Çok zorunda kalmadıkca antibiyotik kullanmayın. Ama mutlaka kullanmanız gerekiyorsa bu sure boyunca bol bol probiyotik tuketin.
Kırmızı eti daha az yiyin ve ozellikle besi ciftliklerinde yetişen hayvanların etlerini yemeyin.
Klorlu sular zehirli. Boyle sularla banyo yapmak icmekten bile daha zararlı. Bu yuzden ozellikle kapalı havuzlara adım dahi atmayın.
İşlenmiş gıdaları hayatınızdan tamamen cıkarmanız şart. İşlenmiş gıdalarda bol miktarda bulunan şeker, kotu bakterileri besleyerek bağırsaklarınız icin buyuk tehlike yaratır.
Antibakteriyel sabunları evinize sokmayın. Bu urunler kotu bakterilerle birlikte iyi bakterileri de oldurduğu icin antibiyotik direncine neden oluyor. Bu da bağırsaklarınızın duzgun calışmasına zarar vermesinin dışında sizi depresyona surukluyor.
KOLESTEROL İLACI KALP DÜŞMANI
Tüm dunyada milyonlarca insanın sağlık danışmanlığını yapan Dr. Joseph Mercola, kalple ilgili de carpıcı acıklamalar yaptı. İlaçların yan etkilerini gözler önüne serdiği için firmalar tarafından hiç sevilmeyen Dr. Mercola, "Kolesterol ilaçları kalp düşmanı" dedi. Yapay olan her şeye ozellikle multi-vitaminlere karşı olan Dr. Mercola, vitamin ihtiyacını yiyeceklerden sağlayamadığını duşunerek multi vitamin kullananları topa tuttu. Dr. Mercola, bu hapların kalp krizi riskini buyuk oranda arttırdığını soyledi. "Multi vitaminler, parayı çöpe atmaktan başka bir şey değil" diyen unlu doktor, "Düzenli ve dengeli tüketilen doğal sebze-meyveler en iyi ve sağlıklı vitamin kaynağıdır" şeklinde konuştu. Dr. Mercola'nın ezberbozan uyarıları şöyle:
10 NUMARA TAVSİYELER
İşlenmemiş doymuş hayvansal yağ yiyin. Kulaktan kulağa yayılan 'Hayvansal yağlar zararlı' tezine kesinlikle inanmayın. Aşırıya kaçmadan tereyağı, kaymak, süt, peynir ve et tüketebilirsiniz.
İşlenmiş fruktoz ve tahıllar dahil tum şekerlerden uzak durun. Yuksek şekerli beslenme insulin ve leptin direncini tetikler, bu da kalp hastalığının ana nedenidir. Fruktoz; bal, uzumsu meyveler, cicekler, taneli ufak bitkilerde ve coğu kok sebzelerde doğal olarak bulunur. Doğal fruktozun zararı yoktur. Doğal olmayanlar kalp duşmanıdır.
Aşırı oturmaktan kaçının. Oturduğunuz süre sürekli olarak 3 saati geçmemeli.
Vücuttaki D vitamini duzeyinizi sabit bir seviyede tutun. Bunun icin bol bol guneşten faydalanın ama yine de yetersiz kalıyorsa takviye alın. Bunun icin balık yağı, yumurta, mantar ve patates tuketimini arttırabilirsiniz.
MERCİMEĞİ DÜDÜKLÜDE PİŞİRİN!
Düzenli mercimek yiyen erkeklerin kalp krizi riskinin duşuk olduğunu savunan Dr. Mercola, şoyle konuştu: "Mercimeği pişirmeden once en az 8 saat ıslatın. Pişirirken orta ateşte olması şart. Eğer 100 derecenin uzerine cıkarsa icerisindeki protein yok olur. Haşlayarak pişirecekseniz, suyunu dokmeyin. Duduklu tencere ise en sağlıklı pişirme yontemidir."
TELEFONUNUZU 'KALP'TEN SİLİN
Kalp sağlığı sadece düzenli beslenme ve hareketle sağlanamaz. Eğer cep telefonunuzdan vazgeçemiyorsunuz onu kalbinizden uzakta taşıyın. Evde kablosuz olan telsiz telefonlar yerine kablolu ve eski model telefonları seçin. Çünkü kablosuz telefonlar, kalp ritmini olumsuz etkiliyor.
Fırsat buldukça çıplak ayakla toprağa basın. Bunu yaptığınızda serbest elektronlar vücudunuzdan toprağa geçer. Bu da en güçlü antioksidandır.
Düzenli olarak egzersiz yapın.
Stresten kaçınmanız elbette mümkün değil ama stresi iyi yönetmeyi öğrenin.
Omega-3 ve Omega-6 oranınızı duzeltin. Omega-6 yağlarından kacınıp Omega-3 tuketimini artırın. Omega-3 şu besinlerde bulunuyor: Keten tohumu, ceviz, hardal yağı, kuru kekik, karanfil, kuru nane, kabak cekirdeği, semizotu, ıspanak, Bruksel lahanası...
Hormonal dengenizin düzenli olması için ne 8 saatten az, ne de fazla uyuyun.
HAZIRLAYAN: ÖZGE GÜRCAN
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