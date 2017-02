Depresyon balonu

dev bir yazı dizisi daha... Dunyaca unlu ABD'li doktorsağlıklı hayatın şifrelerini sizler icin anlattı. Yaptığı araştırmalarla tıp dunyasına damgasını vuranHer sozu olay olan Dr. Mercola , bugun depresyon konusunda onemli acıklamalar yaptı. Dr. Mercola'ya gore depresyonu yenmede antidepresan ilacların etkisi sandığınız kadar değil..."Depresyona yakalanmamak ya da kurtulmak icin yapmanız gereken ilk adımdenilen bağırsakların sağlıklı olması" diyen Dr. Mercola, "Mutluluk hormonu olarak bilinendedi. Dr. Mercola, şu onerilerde bulundu...miktarda fermente yiyecek tuketin. 'Fermente yiyecekler' denilince ilk akla gelen; ev yapımı lahana ile salatalık turşusu, yoğurt ve kefir... Yeterli miktarda fermente yiyecek tuketmiyorsanız mutlaka probiyotik desteği kullanın. Bu yararlı bakteri turşu ve yoğurdun yanı sıra ayranda da bolca bulunuyor.bol cicek ekin. Evet yanlış duymanız! Cunku ellerinizin toprakla temas etmesi, buradaki bakterileri almanızı ve bağışıklık sisteminizi guclendirmenizi sağlar.tatlandırıcı olarak bircok urunde ve ozellikle meşrubatlarda kullanılan aspartam maddesiyle depresyon arasında doğrudan bağlantı var... Aspartam bazı insanlarda baş ağrılarına, ani ruh hali değişimlerine, unutkanlığa, depresyona ve hatta felce neden olabiliyor. Bu zehirli madde kola ve gazoz gibi asitli iceceklerde, şekerleme, enerji icecekleri, sakızlar, naneli şekerler, pudingler, bircok diyet biskuvisi, diş macunları ile ketcaplarda bulunuyor.Mutluluk hormonu serotoninin yüzde 95'i bağırsakta salgılanıyor. Depresyona girmemek, girdiyseniz çıkmak için ilaç yerine daha çok fermente gıdaları tüketmeniz gerekiyor.zorunda kalmadıkca antibiyotik kullanmayın. Ama mutlaka kullanmanız gerekiyorsa bu sure boyunca bol bol probiyotik tuketin.eti daha az yiyin ve ozellikle besi ciftliklerinde yetişen hayvanların etlerini yemeyin.sular zehirli. Boyle sularla banyo yapmak icmekten bile daha zararlı. Bu yuzden ozellikle kapalı havuzlara adım dahi atmayın.gıdaları hayatınızdan tamamen cıkarmanız şart. İşlenmiş gıdalarda bol miktarda bulunan şeker, kotu bakterileri besleyerek bağırsaklarınız icin buyuk tehlike yaratır.sabunları evinize sokmayın. Bu urunler kotu bakterilerle birlikte iyi bakterileri de oldurduğu icin antibiyotik direncine neden oluyor. Bu da bağırsaklarınızın duzgun calışmasına zarar vermesinin dışında sizi depresyona surukluyor.dunyadamilyonlarcainsanın sağlıkdanışmanlığınıyapan Dr. JosephMercola, kalple ilgilide carpıcı acıklamalar yaptı.dedi.Yapay olan her şeye ozellikleolan Dr. Mercola, vitamin ihtiyacınıyiyeceklerden sağlayamadığını duşunerek multivitamin kullananları topa tuttu. Dr. Mercola,bu hapların kalp krizi riskini buyuk orandaarttırdığını soyledi.diyenunlu doktor,şeklinde konuştu.doymuş hayvansal yağ yiyin.fruktoz ve tahıllar dahil tumşekerlerden uzak durun. Yuksek şekerli beslenme insulin ve leptin direncini tetikler, buda kalp hastalığının ana nedenidir. Fruktoz; bal,uzumsu meyveler, cicekler, taneli ufak bitkilerdeve coğu kok sebzelerde doğal olarak bulunur.Doğal fruktozun zararı yoktur. Doğal olmayanlarkalp duşmanıdır.D vitamini duzeyinizi sabit birseviyede tutun. Bunun icin bol bol guneştenfaydalanın ama yine de yetersiz kalıyorsa takviyealın. Bunun icin balık yağı, yumurta, mantar vepatates tuketimini arttırabilirsiniz.mercimek yiyen erkeklerin kalp krizi riskinin duşuk olduğunu savunan Dr. Mercola, şoyle konuştu: "Mercimeği pişirmeden once en az 8 saat ıslatın. Pişirirken orta ateşte olması şart. Eğer 100 derecenin uzerine cıkarsa icerisindeki protein yok olur. Haşlayarak pişirecekseniz, suyunu dokmeyin. Duduklu tencere ise en sağlıklı pişirme yontemidir."Kalp sağlığı sadece düzenli beslenme ve hareketle sağlanamaz. Eğer cep telefonunuzdan vazgeçemiyorsunuz onu kalbinizden uzakta taşıyın. Evde kablosuz olan telsiz telefonlar yerine kablolu ve eski model telefonları seçin. Çünkü kablosuz telefonlar, kalp ritmini olumsuz etkiliyor.olarak egzersiz yapın.ve Omega-6 oranınızı duzeltin.Omega-6 yağlarından kacınıp Omega-3tuketimini artırın. Omega-3 şu besinlerdebulunuyor: Keten tohumu, ceviz, hardal yağı,kuru kekik, karanfil, kuru nane, kabak cekirdeği,semizotu, ıspanak, Bruksel lahanası...