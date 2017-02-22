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düşmanı

Sivilce düşmanı patates
Sivilcelerin oluşmasını onlemek veya gecmesini hızlandırmak icin mucize bir cozum yok. Ancak alabileceğiniz tedbirler ve evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler var. Ciğ in iltihabı onleme ve iyileştirme ozelliği bilinir. leri gecirmek icin de etkilidir. Patatesi ortadan ikiye bölün ve iç kısmını sivilcelerin bulunduğu bölgeye sürün. Katı meyve sıkacağınız varsa suyunu sıkarak pamukla sivilcelere pansuman yapabilirsiniz. Patatesi sürdükten sonra en az 15 dakika bekletin sonra bol suyla yüzünüzü yıkayın. Bu uygulamayı gun icinde 4-5 kez yapabilirsiniz.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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