Sivilce düşmanı patates

Sivilcelerinoluşmasınıonlemek veyagecmesini hızlandırmakicin mucizebir cozum yok.Ancak alabileceğiniztedbirler veevde uygulayabileceğiniz bazı yöntemlervar. Ciğ patatesin iltihabı onleme ve iyileştirmeozelliği bilinir. Sivilceleri gecirmek icinde etkilidir. Patatesi ortadan ikiye bölünve iç kısmını sivilcelerin bulunduğu bölgeyesürün. Katı meyve sıkacağınız varsasuyunu sıkarak pamukla sivilcelerepansuman yapabilirsiniz. Patatesisürdükten sonra en az 15 dakikabekletin sonra bol suylayüzünüzü yıkayın. Bu uygulamayıgun icinde 4-5 kez yapabilirsiniz.
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