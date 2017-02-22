Kilolara-prostata balkabağıyla veda

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Balkabağında bulunan beta karoten sayesinde kalp hastalıklarında ve hiperlipidemi vakalarında kotu kolesterolun duşmesine yardımcı olur. Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı vücudun dirençli olmasını sağlar. Vucudu mikroplardan korur, bağışıklığın güçlenmesinde oldukça etkilidir. Balkabağı demir, potasyum, kalsiyum, fosfor gibi onemli minarelleri de iceriğinde barındırır. Bu sayede sağlıklı kemik gelişmesi ve kansızlığa karşı da onemli rol oynar.
SAÇLARI GÜÇLENDİRİR
İceriğinde bulunan A vitamini sayesinde deri ve hucre yapısının yenilenmesinde etkilidir. Balkabağının iceriğinde bulunan cinko sayesinde saçların güçlenmesini ve dökülmesini önler. Balkabağının cekirdeği prostat sağlığı icin gerekli mineralleri barındır. Erkeklerde sıklıkla gorulen prostat problemlerinde, prostat büyümesini engellemek için kullanılır. Ayrıca idrar akışını artırıcı etkisi ile mesaneyi uyarıp, idrar yapma zorluğunu ortadan kaldırır. İdrar sokturucu ozelliği sayesinde vucuttan toksinlerin atılmasında yardımcıdır. Alzheimer gibi beyin hastalıklarını önlemeye yardımcı olması da onemli faydaları arasındadır.
KANSERLE SAVAŞ
Uykusuzluk sorunu yaşayan kişiler icin de balkabağı ideal bir besindir. Vücudu rahatlatır, uyku getirir. Hem alfa hem de beta karoten miktarı hicbir sebzede olmadığı kadar balkabağında yuksektir. Karoten iceriği yuksek besinlerle beslenmenin kanserle savaşmada önemli rolü bulunmaktadır. Ozellikle mide, prostat ve lenfomalara karşı karotenlerin koruyucu olduğu duşunulmektedir. Bu yuzden balkabağı tuketmek onemlidir.
ÇEKİRDEKLERİ ÇİNKO DEPOSU
Sadece 1 avuc kabak cekirdeği gunluk cinko ihtiyacının yaklaşık yuzde 20'sini karşılar. Cinkonun en onemli faydası ise bağışıklık sistemini guclendirmesidir. Bu mineral aynı zamanda hucre buyumesi ve bolunmesi, uyku duzeninin sağlanması, hafızanın korunması ve geliştirilmesi, yaraların iyileşmesi, koku ve tat alma duyularının gelişmesi, göz ve cilt sağlığının korunması icin onem taşımaktadır. Cinko eksikliğinde kronik halsizlik, soğuk algınlığı gibi hastalıklara daha cok yakalanma, depresyon, sivilceler ve oğrenme bozuklukları gorulebilir.
GÜZELLİK İKSİRİ
Pişmiş balkabağını pure haline getirene kadar ezin. İcine biraz bal ve biraz sut ekleyerek macun yapın. 15 dakika yuzunuze uyguladığınızda iceriğinde bulunan vitamin ve mineral sayesinde cildin yenilenmesine ve nem kazanmasına yardımcı olur.
45 yaş üstü erkeklerde prostat problemi engelleyen çay tarifi:
♦ Kereviz tohumu ekstresi
♦ Çuha çiçeği
♦ Bal kabağı ekstresi
♦ Kişniş tohumu Malzemeleri sıcak suda 10 dakika bekletip içebilirsiniz.
Başta tatlısı olmak üzere birçok çeşit yemeği yapılan balkabağı içerdiği lif sayesinde tok tutarak kilo verdiriyor.
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