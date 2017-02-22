Güç kerevizde!

Kanserden yüksek tansiyona, gripten kolesterole kadar her turlu hastalığa karşı etkili olan kereviz, cinsel hayata da renk katıyor. Ozellikle erkeklerdecinsel arzuyu kamçılayanve cinsel gücüarttıran kereviz,zamansız iktidarsızlığaçare oluyor. Oğutulen tohumunun yemeklerde kullanılabileceğini soyleyen uzmanlar, yaprağının da salatalara doğranabileceğini belirtiyor. Tohumukaynatılarak özü çıkarılıpiçilen kereviz, mideağrılarına da etki ediyor;midedeki fazla gazıçıkarmaya yardımcı oluyor. Yaprağı cay gibi demlenerek icilir. İştahı acar ve sindirimi kolaylaştırır. Kerevizin sağlığa faydalarından bazıları şoyle:
HER DERDE DEVA
Sinirleri yatıştırır.
Kanı temizler.
Akneleri geçirici ve cildi temizleyici özelliği vardır.
Unutkanlığa iyi gelir.
Baş ağrılarını geçirir.
Mideyi güçlendirir.
Cinsel isteksizliği giderir.
Vücud direncini artırır.
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