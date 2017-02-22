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Güç de!

Vücutta ilaç gibi etki gösteren sebzelerin başında geliyor. sorununu gideren kereviz; erkeklerin yüzünü güldürüyor

Güç kerevizde!
Kanserden yüksek tansiyona, gripten kolesterole kadar her turlu hastalığa karşı etkili olan , a da renk katıyor. Ozellikle erkeklerde cinsel arzuyu kamçılayan ve cinsel gücü arttıran kereviz, zamansız iktidarsızlığa çare oluyor. Oğutulen tohumunun yemeklerde kullanılabileceğini soyleyen uzmanlar, yaprağının da salatalara doğranabileceğini belirtiyor. Tohumu kaynatılarak özü çıkarılıp içilen kereviz, mide ağrılarına da etki ediyor; midedeki fazla gazı çıkarmaya yardımcı oluyor. Yaprağı cay gibi demlenerek icilir. İştahı acar ve sindirimi kolaylaştırır. Kerevizin sağlığa faydalarından bazıları şoyle:

HER DERDE DEVA
Sinirleri yatıştırır.
Kanı temizler.
Akneleri geçirici ve cildi temizleyici özelliği vardır.
Unutkanlığa iyi gelir.
Baş ağrılarını geçirir.
Mideyi güçlendirir.
Cinsel isteksizliği giderir.
Vücud direncini artırır.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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