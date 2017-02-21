Yol Durumu
  1. Stresi yenmek için bol bol ayran için
  2. Kuşburnu demle gribi engelle

Mercimekle güç sizde

Sofraların vazgeçilmezi mercimek, afrodizyak etkisiyle cinsel hayatınızı renklendirir. Zekanızı güçlendirir...

Mercimekle güç sizde
Kurubaklagillerin cinsellik uzerindeki etkisi oldukca buyuktur. Bunların başında gelen mercimek protein, yağ, karbonhidrat, B1 vitamini, sodyum, kalsiyum, demir ve mineraller icerir. Zekayı geliştirir. Cinsel hayatı hareketlendirir. Mercimeğin yanı sıra cinsel gucu arttıran, afrodizyak etkisi yaratan, enerji veren besinleri Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu Cetin şoyle sıraladı...
Kayısı: A vitamini ve potasyum bakımından cok zengindir. Kasların ve beynin daha duzenli calışmasını sağlar ve cinsel gucu arttırır.
Sarımsak: A1, B1, C kukurtlu yağı icerisinde bol miktarda akil sulfur bulunur. Erkeklerde cinsel gucu arttırıcı ozelliği ile bilinir.
Greyfurt: Karaciğeri calıştıran, iştah acan ve cinsel guc veren bir meyve olan greyfurt, sabahları ac karnına tuketilmelidir.
Havuç: Yoğun A vitamini icerir. Kuvvetlendirir ve cinsel gucu arttırır.
İstiridye: İcindeki aminoasitler cinselliği sağlayan hormonları tetikler. Uzun sure tuketmek gerekir.
  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar