Mercimekle güç sizde

Kurubaklagillerin cinsellik uzerindeki etkisi oldukca buyuktur. Bunların başında gelen mercimek protein, yağ, karbonhidrat, B1 vitamini, sodyum, kalsiyum, demir ve mineraller icerir. Zekayı geliştirir. Cinsel hayatı hareketlendirir. Mercimeğin yanı sıra cinsel gucu arttıran, afrodizyak etkisi yaratan, enerji veren besinleri Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu Cetin şoyle sıraladı...
Kayısı: A vitamini ve potasyum bakımından cok zengindir. Kasların ve beynin daha duzenli calışmasını sağlar ve cinsel gucu arttırır.
Sarımsak: A1, B1, C kukurtlu yağı icerisinde bol miktarda akil sulfur bulunur. Erkeklerde cinsel gucu arttırıcı ozelliği ile bilinir.
Greyfurt: Karaciğeri calıştıran, iştah acan ve cinsel guc veren bir meyve olan greyfurt, sabahları ac karnına tuketilmelidir.
Havuç: Yoğun A vitamini icerir. Kuvvetlendirir ve cinsel gucu arttırır.
İstiridye: İcindeki aminoasitler cinselliği sağlayan hormonları tetikler. Uzun sure tuketmek gerekir.
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