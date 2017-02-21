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dostu kuru üzüm

Beyin dostu kuru üzüm
Çekirdekli kuru uzum, gercek bir besinidir. Kuru uzumunun faydalarını gormek icin gunde 1 avuc kadar tuketmek gerekir. Cekirdekli kuru uzum, beyin sağlığını korur, yorgunluk oluşmasını onler. Beyin fonksiyonlarının gelişimini arttırmada ve hafıza zayıflığının giderilmesi konusunda yardımcıdır. Beyin icin en faydalı besin olarak bilinen ceviz kadar etkili, faydalı bir besindir. İceriğinde yer alan magnezyum ile enerjiyi de arttırır. Kuru uzumun tam bir fayda sağlayabilmesi icin tuketirken cekirdeklerinin ayıklanmaması gerekir.
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  • 21 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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