Beyin dostu kuru üzüm

Çekirdeklikuruuzum, gercekbir beyin besinidir.Kuruuzumununfaydalarını gormekicin gunde 1 avuckadar tuketmekgerekir. Cekirdeklikuru uzum, beyin sağlığını korur,yorgunluk oluşmasını onler.Beyin fonksiyonlarının gelişiminiarttırmada ve hafıza zayıflığınıngiderilmesikonusunda yardımcıdır.Beyinicin en faydalıbesin olarakbilinen cevizkadar etkili, faydalı birbesindir. İceriğindeyer alan magnezyumile enerjiyide arttırır. Kuru uzumun tam birfayda sağlayabilmesi icin tuketirkencekirdeklerinin ayıklanmamasıgerekir.
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