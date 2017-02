DiyETini bozma kanserden korkma

hayatı, hareketsizlik, dengesiz beslenme ve obezite kolon kanseri ni, bir diğer adıyla kalın bağırsak kanserini tetikliyor.kolon kanserlerininoluşmasında yuzde 70 cevreselfaktorlerin etkili olduğunu belirterek,"Avrupa'da en sık gorulen 3. kanserolan kolon kanseri onlenebilirbir tur. Beslenme ve hayattarzımızda yapacağımızdeğişikliklerleriski azaltmakmumkun" diyor.Dunyada her yıl yaklaşıkhastaların yaklaşık yuzde 70'inin 65 yaşın uzerinde olduğuna dikkat ceken Prof. Dr.Demirturk, şu uyarılarda bulunuyor:* Kolon kanserinde en temel risk faktoru yaştır.* Hareketsiz yaşam suren,meyve, sebze ve lifli gıdalardan fakir beslenen,tercih eden kişiler risk altındadır.* İltihabi bağırsak hastalığı geciren,ailesinde kolon kanseri gecmişi olan ve kendisinde daha once tespit edilmiş başka kanserler bulunan kişiler onemli risk grubunda olduğu icin kontrollerini mutlaka yaptırması gerekiyor.* Karnında huzursuzluk hisseden, karın ağrısı, dışkılama alışkanlığında değişiklik,gibi belirtiler bulunan kişilerin mutlaka doktora danışması gerek.* Kolon kanserine ilişkin belirtiler ve bu belirtilerin ortaya cıkış sureci değişiklik gosterebilir. Bağırsağın sağ tarafında bulunan kanserler daha ileri donemlere kadar belirti vermeyebilir.Ancak makat bolgesine yakın veya bağırsağın sol tarafına yerleşen kanserlerin belirtilerine daha erken rastlanır.Greyfurt, kivi, çilek, sivri biber, kuşburnu, yeşil çay, brokoli, karnabahar, lahana, domates, sarımsak, keten tohumu, üzüm, bal kabağı, yaban mersini, çilek, böğürtlen ve ahududu kolon kanseri başta olmak üzere birçok kansere karşı koruyucu etki gösteriyor.birinci dereceakrabasındayani annebabavekardeşlerindekolon kanseri varsa ve buakrabaya kanser tanısıkonulduğunda 65 yaşındangenç iseakrabanın yaşı kanser konulduğunda65'in üzerindeise 50 yaşından itibarenher 5 yılda bir kolonoskopiyaptırmalıdır.Birinci dereceakrabasındakolon kanseriolmayanve şüphelişikayetleri debulunmayan sağlıklı bireylerde50 yaşından itibaren10 yılda bir kolonoskopi,ara dönemlerde dışkıdagizli kan testi taramasıyaptırmalıdır. Ailesindebu hastalığa yakalanmışbirileri olanların herbelirtiyi dikkate alması çokönemlidir.kanseri riskini azaltmanın mumkun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Levent Demirturk, bunun icin yapılması gerekenleri sıraladı:1- Hayatınıza egzersiz katın. Fizik egzersiz haftada en az 3 gün, 45-60 dakika yapılmalıdır. Unutmayın, egzersiz yapmak için spor salonuna gitmenize gerek yok; tempolu yürüyüşler yapabilirsiniz.2- Kırmızı et ve işlenmiş et tüketimini azaltın.3- Beyaz et ve bitkisel proteinler tüketmeye özen gösterin.4- Taze meyve, sebze tüketimini artırın.5- Kalsiyum, lif, Omega 3 ve B vitaminden zengin yiyecekler tüketin.6- Doymuş ve katı yağlardan uzak durun.7- Kömürle doğrudan temas ederek pişen gıdaları tüketmeyin.8- Fazla kilolarınızdan kurtulun.9- Ailenizde kolon kanseri öyküsü olup olmadığını öğrenin ve tarama yaptırmayı ihmal etmeyin.10- Ailenizde kolon kanseri olmasa bile 50 yaş kolon kanseri için orta risk grubu olduğundan 50 yaşından itibaren önerilen sürelerde kolonoskopi yaptırın.11- Alko l ve sigaradan uzak durun.