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Çürük dişler kalbe zarar

Çürük dişler kalbe zarar
Ağız ve diş sağlığı kalp uzerinde onemli rol oynuyor. Diş hekimi Metin Ayan, curuk dişlerin kalbi olumsuz etkilediğini belirtiyor. Diş ve uzerinde rol oynayan bakterilere dikkat ceken Ayan, "Diş eti hastalığı olan insanlar genellikle kotu sağlık alışkanlıklarına sahiptir. Sigara ve alkol kullanımı, kotu beslenme, hareketsizlik kalp hastalıklarının en guclu tetikcileridir. Ayrıca, diş eti hastalığı olan birçok insanda diyabet de görülür. Bu da kalp icin bir başka guclu risk faktorudur" diyor. Ağız ici enfeksiyonların dolaşım sistemi yoluyla vucuda yayılabileceğini anlatan Metin Ayan, basit yontemlerle onlenebilecek rahatsızlıkların, kalp krizi ve felce sebep olabilecek kronik iltihaplanmalara kadar ciddi boyutlara ulaşabileceğini vurguladı.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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