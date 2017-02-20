Çürük dişler kalbe zarar

Ağız ve diş sağlığı kalp uzerinde onemli rol oynuyor. Diş hekimiMetin Ayan, curuk dişlerin kalbi olumsuz etkilediğini belirtiyor. Diş ve kalp sağlığı uzerinde rol oynayan bakterilere dikkat ceken Ayan, "Diş eti hastalığı olan insanlar genellikle kotu sağlık alışkanlıklarına sahiptir. Sigara ve alkol kullanımı, kotu beslenme, hareketsizlik kalp hastalıklarının en guclu tetikcileridir. Ayrıca,diş eti hastalığı olanbirçok insanda diyabetde görülür. Bu da kalp icin bir başka guclu risk faktorudur" diyor. Ağız ici enfeksiyonların dolaşım sistemi yoluyla vucuda yayılabileceğini anlatan Metin Ayan, basit yontemlerle onlenebilecek rahatsızlıkların, kalp krizive felce sebep olabilecek kronik iltihaplanmalara kadar ciddi boyutlara ulaşabileceğini vurguladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.