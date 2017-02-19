Frenk soğanı kadının ilacı

SADECE 1 KALORİ
Bir yemek kaşığı kıyılmış frenk soğanının sadece 1 kalori olduğunu soyleyen uzmanlar, 'kilo alırım' endişesi duyulmamasını istiyor. Cinsel sorunlara iyi gelen erkeklerde iktidarsızlığı gideren bu sebzenin sağlığa diğer faydalarını şoyle:
Kalp plağı oluşumunu engeller.
Damar sertliğini azaltır.
Meme, kolon, prostat, yumurtalık ve akciğer kanserlerine karşı koruma sağlar.
Tansiyonu ve kolesterolu duşurur.
İçerdiği önemli bir besin öğesi olan kolin sayesinde uyku, kas hareketi, öğrenme ve hafıza gibi kısımlarda yardımcı rol üstlenir.
İceriğinde bulunan folat sayesinde depresyonla mucadelede yardımcıdır.
K vitamininin zengin bir kaynağıdır. Kemik sağlığını korur.
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