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kadının ilacı

Uykusuzluğu giderip sakinleştiren cinsel hayata da olumlu katkı sağlıyor. İçerdiği vitaminlerle iktidarsızlığı gideriyor; kadınlarda libidoyu yükseltiyor.

Frenk soğanı kadının ilacı
Yeşil soğana benzeyen kalp ve prostat bozukluğu, sinir zafiyeti, cilt hastalıkları ve cinsel iktidarsızlık gibi bircok hastalığa care oluyor. Vucutta enerji ve kan dolaşımını artıran bu soğan ozellikle kadınlarda libido seviyelerini yükseltiyor. Bu sayede cinsel isteksizliği giderip, cinsel hayata mutluluk getiriyor.

SADECE 1 KALORİ
Bir yemek kaşığı kıyılmış frenk soğanının sadece 1 kalori olduğunu soyleyen uzmanlar, 'kilo alırım' endişesi duyulmamasını istiyor. Cinsel sorunlara iyi gelen erkeklerde iktidarsızlığı gideren bu sebzenin sağlığa diğer faydalarını şoyle:

Kalp plağı oluşumunu engeller.
Damar sertliğini azaltır.
Meme, kolon, prostat, yumurtalık ve akciğer kanserlerine karşı koruma sağlar.
Tansiyonu ve kolesterolu duşurur.
İçerdiği önemli bir besin öğesi olan kolin sayesinde uyku, kas hareketi, öğrenme ve hafıza gibi kısımlarda yardımcı rol üstlenir.
İceriğinde bulunan folat sayesinde depresyonla mucadelede yardımcıdır.
K vitamininin zengin bir kaynağıdır. Kemik sağlığını korur.
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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