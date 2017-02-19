Ekmeğimizle oynamayın!

BU KADARINA DA PES...
● Ekmeği beyazlatmak ve bayatlamasını geciktirmek için domuz kılı da dahil olmak üzere çok sayıda kimyasal konuluyor. Bu da safra, böbrek taşı, hemoroid, migren ve şekere yol açıyor.
● Sodyum içeren koruyucuların uygunsuz kullanımı ekmeğin bayatlamasını geciktirse de bedeni bayatlatıyor. Su tutulumunu ve iştahı arttırıyor, hipertansiyona neden oluyor. Obez yapıyor. Kalp yetmezliğine yol açıyor. Yazın 3-4, kışın 5-6 günü geçmesine rağmen bayatlamayan ekmekleri asla yemeyin.
● Beyaz ekmek karamel ve malt kullanılarak, gıda boyaları ilave edilerek kepekli ekmekmiş gibi satılıyor. İçerdiği akril amid ve hidroksimetil Furfural maddeleri kansere yol açıyor. Akril amid boya sanayii, tutkal yapımında kullanılıyor.
● Tam tahıllı ekmekler de zehirliyor. Tarlada, kontrolsüz böcek ilacı kullanılan (pestisit) ürünlerin kabuğu ekmeğe katılıyor. İnsanı zehirliyor. Bulantı, kusma, terleme, gözyaşı salgısı artışı, idrar kaçırma, solunum sıkıntısı, çarpıntı, kas ağrıları ve kramplar ortaya çıkıyor.
BEYAZ ZEHİR DUMAN EDİYOR
● E 170 kalsiyum karbonat: Vücudu zehirliyor. Safra-böbrek taşı, hemoroid, müzmin kabızlık, fistül kanamasına neden oluyor.
● E 471, E 477 mono ve di-gliseridler ve modifiye edilmiş fırkaları: Bitkisel ve hayvansal olabilir. Domuzdan elde edilenleri de var.
● E 280 propiyonik asit, E 281 sodyum propiyonat, E 282 kalsiyum propiyonat, E 283 potasyum sorbat: Koruyucu olarak kullanılır. Migrene yol açar.
● E 200 sorbik asit: Cilt hastalığı yapar.
● E 420 sorbital. Kıvam artırıcı, tatlandırıcı, nem tutucu... Çocuklar asla yememeli. Baş ağrısı, bulantı ve şekere neden olur.
● E 920 sistain: İnsan saçından, domuz kılı ve tavuk tüyünden elde edilir.
● E 924 potasyum: Bulantı, ishal ve sancı yapıyor
● Bisküvi, gofret, kek, kurabiye, patates cipsipüresi ve sirkelerde kullanılan (E223) Sodyum Meta Bisülfıt, astım atağı yapıyor.
● Hazır jöle karışımları, içecek tozları, şekerleme, karides konservesi, ithal edilen kek ve kurabiyeler (E102) tartrazin içeriyor. Astım, deri döküntüleri, migren ve hiperaktiviteye yol açıyor.
● Alkolsüz içecekler, soslar, aromalı süt, bisküvi ve pudingler, şekerlemeler, gofret kremaları, hazır jöle karışımları, hazır çorbalıklar, buzlu ürünler, et suyu tabletlerinde kullanılan (E150) karamel; gen bozukluğuna neden oluyor.
● Katı ve sıvı bitkisel yağlar, margarinler, patates cipsi, bisküvi, gofret, kek, kurabiye vb. çerezler, kakaolu mamullerde kullanılan (E310) propil galat, (E311) oktilgallat, (E312) dedosil galat karaciğeri bitiriyor. Bağırsak hastalıklarını getiriyor.
HÜLYA BALCI
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