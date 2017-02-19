Damacana suları cinselliği bitiriyor

Herkesin evinde kullandığı plastik damacanalardaki 'Polikarbon' madde hayatımızı bitiriyor. Bisfenol adlı kimyasal suya geçerekdişilik hormonu olan östrojeni taklitediyor. Ülkemizdeki cinsel sorunların vekısırlığın önemli bölümüne bu damanacalarneden oluyor. Sperm sayılarını azaltan damacanalardaki su aynı zamanda memekanserini de tetikliyor. Damacana sularda yapılan incelemelerde civa, kadmiyumgibi metallere, böcek ilaçlarına, izinverilen oranların 100 katını aşabilenkanserojenlere rastlandığı biliniyor. Depo, bakkal ve marketlerin önünde güneşe bırakılan suyun kimyasal yapısı bozuluyor. Bu durum da kanserden iltihabik hastalıklara, kısırlıktan idrar yolu şikayetlerine kadar birçok soruna yol açıyor.
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