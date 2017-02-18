Kilo düşmanı 5 süper besin

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin doğru gıdaları tuketmesi gerektiğini soyleyen uzman diyetisyen Pınar Kural Enç, zayıflatan 5 super besini şoyle sıraladı:
1- Tarçın : Gobek yağlarını yakar. 3-4 cubuk tarcını 2 tatlı kaşığı balla bir bardak suda kaynatıp icine 2 karanfil ekleyin. Bu cayı kahvaltıdan yarım saat sonra ve yatmadan 1 saat once tuketmek yağ yaktırır.
2- Fasulye : Lif zengini fasulye, midenizin boşalma hızını yavaşlatarak doğal bir iştah duzenleyici olarak calışan kolesistokinin hormonu seviyelerinizi artırdığı icin kendinizi tok hissetmenizi sağlar.
3- Hin distan cevizi sütü: İcerdiği yağlar metabolizma icin gereklidir. Sadece bir oğun yendiğinde iyi yağlar metabolizma hızını arttırabilir.
4- Ispanak : Sindirimi kolaylaştırır ve idrar sokturur. Her iki durumun da kilo vermede etkisi vardır.
5- Zer deçal : Sindirime yardımcı olur. Mideyi kuvvetlendirip, hazmı kolaylaştırır ve bu sayede kilo vermeyi kolaylaştırır. Yemeklerde veya cay halinde tuketebilirsiniz.
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