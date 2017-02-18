Bal gibi güzellik

YAĞLI CİLTLER
Bir buyuk haşlanmış havuc
Bir yemek kaşığı bal Havuçları ezip balla karıştırın. Buzdolabında 10 dakika soğutun. Daha sonra yüzünüze uygulayın. 15 dakika sonra ılık suyla cildinizi durulayın. Haftada 1 uygulayabilirsiniz.
KURU-PULLANAN CİLTLER
1 yumurta
1 kaşık bal Yumurta ve balı iyice karıştırın. Yüzünüze sürüp 20 dakika bekletin. Ilık suyla yıkayın.
HASSAS CİLTLER
Yarım muz
1 yumurta
1 yemek kaşığı bal
1 yemek kaşığı yulaf Yulaf ve muzu ezdikten sonra yumurtayı balı ekleyin. Ardından parmak uçlarıyla tüm yüzünüze ve boynunuza sürün. 15 dakika bekletip ılık suyla durulayın.
SİVİLCELERE KARŞI
1 cay kaşığı yulaf
1 cay kaşığı portakal
1 cay kaşığı bal Malzemeleri karıştırdıktan sonra parmak uçlarıyla masaj yaparak yüzünüze sürün 15 dakika bekletip ılık suyla yıkayın.
KIRIŞIKLIK VE İNCE ÇİZGİLER
1 tane nar
1 yemek kaşığı bal Macun haline getirdiğiniz narın içine 1 çorba kaşığı balı karıştırın ve yüze boyuna uygulayın. 30 dakika bekletip haftada 2 ya da 3 kez uygulayın. Eğer lekeleriniz yoğunsa bu tarifin içine birkaç damla limon ekleyin.
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