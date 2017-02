Alzheimer’a tarçın kansere nar

gıdalarda şifa arayanlar dikkat! Onlarca hastalığın onlenmesi ve giderilmesine yardımcı olan besinlerin gucune dikkat ceken diyetisyen Emre Uzun,cunku bazı bitkiler vardır ki yarardan cok zarar verebilir" uyarısında bulundu. Emre Uzun, yaygın olarak gorulen hayati hastalıkları ve ilac gibi etki eden besinleri şoyle sıraladı...Brokoli: Kansere neden olan hucrelere etki ederek ortadan kalkmasında etkilidir. İdrar yolları, kalın bağırsak ve meme kanserine karşı koruyucudur. Çörek otu: Akciğer, başboyun, kalınbağırsak, karaciğer, karın zarı, losemi, lenfoma, meme, pankreas, prostat ve yumuşak doku kanserlerine faydalıdır. Gunde 1 tatlı kaşığı tuketilebilir. Gebelere yasaktır. Nar : Bağışıklık sistemini guclendirir. Ayrıca kolesterolu ve kan şekerini dengeleyici, kanser hucrelerinin gelişmesini engelleyici ozelliğe sahiptir. Ozellikte prostat kanserinde etkilidir. Yapılan calışmalarda kanser hucrelerinin coğalma hızını yavaşlattığı gorulmuştur. Tarçın : Kokusunun hafızayı kuvvetlendirici etkisi vardır. Cay şeklinde icilecekse gunde 1 fincan, toz halinde kullanılacaksa yarım cay kaşığı tuketmelidir. Gunluk olarak bu miktardan fazla tuketilirse kabızlığa, kan şekerinin duşmesine neden olabilir. Zerdeçal: Hastalığın ilerlemesini onlediği gibi hastalığın onlenmesinde de rol oynar. Yemeklere veya sute katılarak tuketilebilir. Kan sulandırıcı ilaclarla birlikte kullanılmamalıdır. Badem: Zengin E vitamini iceriği ile gunluk 5-6 adet tuketilirse hastalığın ilerlemesine etki yapar. Gunluk tuketimi bir avucu gecmemelidir. Fazla tuketimi bazı ilaclarla etkileşime girerek alerjiye ve kabızlığa yol acabilir.Soğan: Damar sertliğine yol acan kotu kolesterolu duşurur, iyisini yukseltir. Doğal antibiyotiktir. Şeker hastaları ve gebeler doktor kontrolunde tuketmelidir. Keten tohumu: Antioksidan ozelliktedir ve kolesterolu dengeler. Kan şekerini de dengeleyerek kalp-damar sağlığını korur. Duzenli tuketimi kotu kolesterolu duşururken iyi kolesterolu yukseltir. Salataya veya yoğurda 1 yemek kaşığı katılarak tuketilebilir. As pir: Antibakteriyel ve antioksidan ozelliğe sahiptir. Kanı duzenler, pıhtılaşmasını sağlar. Pıhtılaşma problemi yaşayan, kan sulandırıcı ilac alan bireylerin kullanması onerilmez. 1 gram aspir ciceği bir bardak kaynar suda demlenerek tuketilebilir.Sarımsak: Doğal bir antibiyotiktir. Kalp ve bağışıklık sistemini guclendirir, bağışıklık sistemi hucrelerini artırır. Gunluk 2 diş sarımsak kullanımı yeterlidir. Tansiyon hastaları kontrollu tuketmelidir. Zencefil: İltihaba, kan pıhtılaşmasına, kolesterole ve kalp hastalıklarına olumlu etkide bulunur. Günlük 4 gramdan fazla kullanılmamalıdır. Fazlası mide ekşimelerine yol acar.Kivi: Yuksek C vitamini iceriğiyle bağışıklık guclendirici bir meyvedir. 1 adet kivi gunluk C vitamini ihtiyacının karşılanmasında fayda sağlar. Onerilen miktardan fazla tuketmek, cilt sorunlarına, ishale ve bulantıya sebep olabilir.