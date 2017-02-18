Alzheimer’a tarçın kansere nar

KANSER
Brokoli: Kansere neden olan hucrelere etki ederek ortadan kalkmasında etkilidir. İdrar yolları, kalın bağırsak ve meme kanserine karşı koruyucudur. Çörek otu: Akciğer, başboyun, kalınbağırsak, karaciğer, karın zarı, losemi, lenfoma, meme, pankreas, prostat ve yumuşak doku kanserlerine faydalıdır. Gunde 1 tatlı kaşığı tuketilebilir. Gebelere yasaktır. Nar: Bağışıklık sistemini guclendirir. Ayrıca kolesterolu ve kan şekerini dengeleyici, kanser hucrelerinin gelişmesini engelleyici ozelliğe sahiptir. Ozellikte prostat kanserinde etkilidir. Yapılan calışmalarda kanser hucrelerinin coğalma hızını yavaşlattığı gorulmuştur.
ALZHEİMER
Tarçın: Kokusunun hafızayı kuvvetlendirici etkisi vardır. Cay şeklinde icilecekse gunde 1 fincan, toz halinde kullanılacaksa yarım cay kaşığı tuketmelidir. Gunluk olarak bu miktardan fazla tuketilirse kabızlığa, kan şekerinin duşmesine neden olabilir. Zerdeçal: Hastalığın ilerlemesini onlediği gibi hastalığın onlenmesinde de rol oynar. Yemeklere veya sute katılarak tuketilebilir. Kan sulandırıcı ilaclarla birlikte kullanılmamalıdır. Badem: Zengin E vitamini iceriği ile gunluk 5-6 adet tuketilirse hastalığın ilerlemesine etki yapar. Gunluk tuketimi bir avucu gecmemelidir. Fazla tuketimi bazı ilaclarla etkileşime girerek alerjiye ve kabızlığa yol acabilir.
KALP-DAMAR HASTALIKLARI
Soğan: Damar sertliğine yol acan kotu kolesterolu duşurur, iyisini yukseltir. Doğal antibiyotiktir. Şeker hastaları ve gebeler doktor kontrolunde tuketmelidir. Keten tohumu: Antioksidan ozelliktedir ve kolesterolu dengeler. Kan şekerini de dengeleyerek kalp-damar sağlığını korur. Duzenli tuketimi kotu kolesterolu duşururken iyi kolesterolu yukseltir. Salataya veya yoğurda 1 yemek kaşığı katılarak tuketilebilir. As pir: Antibakteriyel ve antioksidan ozelliğe sahiptir. Kanı duzenler, pıhtılaşmasını sağlar. Pıhtılaşma problemi yaşayan, kan sulandırıcı ilac alan bireylerin kullanması onerilmez. 1 gram aspir ciceği bir bardak kaynar suda demlenerek tuketilebilir.
BAĞIŞIKLIK ZAYIFLIĞI
Sarımsak: Doğal bir antibiyotiktir. Kalp ve bağışıklık sistemini guclendirir, bağışıklık sistemi hucrelerini artırır. Gunluk 2 diş sarımsak kullanımı yeterlidir. Tansiyon hastaları kontrollu tuketmelidir. Zencefil: İltihaba, kan pıhtılaşmasına, kolesterole ve kalp hastalıklarına olumlu etkide bulunur. Günlük 4 gramdan fazla kullanılmamalıdır. Fazlası mide ekşimelerine yol acar.
Kivi: Yuksek C vitamini iceriğiyle bağışıklık guclendirici bir meyvedir. 1 adet kivi gunluk C vitamini ihtiyacının karşılanmasında fayda sağlar. Onerilen miktardan fazla tuketmek, cilt sorunlarına, ishale ve bulantıya sebep olabilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.