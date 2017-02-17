Oruç tutmak gençleştiriyor

Bilim adamları, vucudu belirli aralıklarla ve belirli olculerde ac bırakmaya dayalı oruc diyetlerinin sağlıklı kilo kaybının yanı sıra kan basıncı, kolesterol ve şeker değerlerini düşürdüğünü tespit etti. Guney California Universitesi bilim adamlarının 100 denek uzerinde yaptıkları araştırmada, 6 ay boyunca bir tur 'oruç perhizi' uygulanan katılımcıların hem kilo verdiği hem de hastalıklarından kurtulduğu anlaşıldı. Oruc perhizlerinin sağlıklı bir metabolizmaya kavuşmanın en pratik yolu olabileceğini ifade eden araştırmacılar, bu tarz diyetlerin uzun sure ve aşırı olcude uygulanmasının sağlığa zararlı olabileceği konusunda da uyardı.