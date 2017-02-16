Sarı arzular

Terletici bir özelliği vardır. Bu özelliği ile ateşli hastalıklarda, soğuk algınlığında, grip ve bronşit gibi hastalıkların kolay atlatılmasını sağlar.
Hazımsızlığı kolaylaştırır. Bağırsakların hareketini düzenleyerek kabızlığı giderir.
Romatizmal hastalıkları iyileştirerek ağrıların giderilmesini sağlar.
Kan dolaşımına etki ederek dolaşımı düzene sokar.
Antioksidan içeriğiyle iltihaplı hastalıklara da iyi gelir. Özellikle eklem iltihapları için çok faydalıdır.
Kaynar suda lapa haline getirilerek ağrılı veya yanık olan yere konursa iyileştirir.
Sinir sistemine de etki eder ve sinirleri gevşeterek kişinin rahatlamasını sağlar.
Astım nöbetlerinde hardaldan yapılan yakı göğse uygulanırsa nöbetin çabuk geçmesini sağlar. Ayrıca balgam sökücü etkisi vardır.
Gastrite de olumlu etki eder. Her gün bir çay kaşığının dörtte biri kadar hardal tohumunu kahvaltıdan önce ılık su ile içmek iyi gelecektir.
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