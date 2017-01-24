Badem ye aşkını tazele

Mucizevi kuruyemişlerden badem, adeta şifa dağıtıyor. Düzenli olaraktüketildiğinde genç kalmayı sağlayıpyaşlanmayı engelliyor. Cinsel güçsüzlüğü giderip hazzı ve cinsel performansı arttırıyor. Ayrıca cinsel isteksizliği azaltıyor. E vitamini,magnezyum ve lif açısından zenginolan badem özellikle kadınlardatutkuyu arttırıyor. Diyet yapanların da yardımına koşan badem, meyveyle beraber tüketildiğinde tok tutuyor. Tansiyonu düşürüp şeker hastalığı riskini azaltıyor. Kolesterolü dengeleyip kalp krizi riskini yüzde 50 oranında azaltıyor. Enfeksiyona da savaş açan badem, idrar yolları ve cinsel organlarda meydana gelen iltihaplara iyileştirici etki gösteriyor.
KANSERE DE DÜŞMAN
Beden ve zihin yorgunluğunu azaltıp, sinir sistemini koruyor ve güçlendiriyor. Baş ve böbrek ağrılarını dindiriyor. Kansere yakalanma riskini azaltıyor. Hamilelerin sütünü arttırıp bebeklerin gelişiminde önemli rol oynuyor. Badem yağı ise kuruciltlerin adeta kurtarıcısıoluyor. Cilt, saç ve tırnak bakımında oldukça faydalı olan badem, kozmetik sektöründe önemli bir yer barındırıyor.
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