Ameliyatlık 1.5 milyon obez var

Dünya şişmanlıyor; hastalıklar artıyor. Obezite ve MetabolizmaCerrahisiUzmanı Opr. Dr.Murat Üstün, Türkiye'de her 3 kişiden 1'inin obez grubunda olduğunu belirterek, "Obezite cerrahisi gerektirecek ağırlıkta olan hasta sayısı ortalama 1.5 milyon civarında" diyor. Obezite ameliyatının mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Üstün, şöyle devam ediyor: "Vücut kitle endeksi değeri 40'ın üzerine çıkmış hastalar için kalıcı kilo kaybını sağlayabilen tek yöntem obezite cerrahisidir. Bu ameliyatlardaki amaç kiloların yanı sıra hastalıkları da ortadan kaldırmaktır."
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