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lık 1.5 milyon obez var

Ameliyatlık 1.5 milyon obez var
Dünya şişmanlıyor; hastalıklar artıyor. Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Üstün, Türkiye'de her 3 kişiden 1'inin obez grubunda olduğunu belirterek, " cerrahisi gerektirecek ağırlıkta olan hasta sayısı ortalama 1.5 milyon civarında" diyor. Obezite ının mutlaka uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Üstün, şöyle devam ediyor: "Vücut kitle endeksi değeri 40'ın üzerine çıkmış hastalar için kalıcı kilo kaybını sağlayabilen tek yöntem obezite cerrahisidir. Bu ameliyatlardaki amaç kiloların yanı sıra hastalıkları da ortadan kaldırmaktır."

6 yıl önce obezite ameliyatı geçiren Serap Demirtaş (46), "Adeta yeniden doğdum" dedi. Demirtaş, "Ölümcül obezite sınırlarına ulaşmıştım. 158 kiloyla ameliyata girdim. 96 kilo vererek hedefime ulaştım" diye konuştu.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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