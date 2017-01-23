ABD’li öğretmene Jolie operasyonu

Antalya'da yaşayan, 40 yaşındaki ABD'li sanat öğretmeni Kari Ann Ray, 25 yıllık meme kanseri korkusundan Türkiye'de kurtuldu. İlk kez 15 yaşındayken memesinde kitle fark eden ve anneannesi ile annesi de meme kanserine yakalanan Ray, dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie gibi mastektomi ameliyatı oldu. 2 yıldır Türkiye'de olduğunu söyleyen Kari Ann Ray, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Artık yaşımla birlikte bedenim de değişmeye başladı ve tümörler kendini belli eder hale geldi. Sayıları 25 yıl içinde çok arttı. Kendimi rahatsız hissetmeye başladım ve 'Artık ameliyat olma zamanı geldi' dedim. 3 kızım var. İleride onlar da bu ameliyatı olmaya karar verirse, sonuna kadar yanlarında olurum. Çünkü ben bundan sonraki yaşamımda sürekli bu şüpheyle yaşamak istemediğim için ameliyatı oldum."
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