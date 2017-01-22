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ın eskisi azdırır i

Kaşarın eskisi azdırır migreni
Kişiye hayatı zindan eden le mücadele etmek mümkün. Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Nöroloji Bölümü Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara düzenli yaşam, dengeli beslenme, uyku, egzersiz, masaj, yoga, kahve, Omega-3, B2 vitamini ve magnezyumun baş ağrılarına iyi geldiğini söyledi. Doğum kontrol hapları, kırmızı şarap, eski kaşar, salam-sosis ve narenciye ürünlerinin ise migreni tetiklediğini belirten Prof. Dr. Topalkara, şu bilgileri verdi: "Baş ağrıları iki ana gruba ayrılır: Primer baş ağrıları; migren, gerilim baş ağrısı ve küme baş ağrıları... Sekonder baş ağrıları ise enfeksiyon, tümör, kanama, hipertansiyon, dev hücreli arterit, glokom gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ağrılardır. Primer baş ağrılarının nedeni kesin bilinmiyor. Migrenin damarlardaki genişlemeden kaynaklandığı düşünülse de ağrıyı başlatan neden net ortaya konulamıyor. Sekonder baş ağrılarında ise altta yatan bir neden bulunuyor. Baş ağrısının tipine göre tedavi uygulanıyor. Ayda 15 günden fazla migren ağrısı olanlarda botoksa başvuruluyor."
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