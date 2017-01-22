Kaşarın eskisi azdırır migreni

Kişiye hayatı zindan eden migrenle mücadele etmek mümkün. Türkiye İş Bankası iştiraki BayındırKavaklıdere HastanesiNöroloji BölümüProf. Dr. KamilKadir Topalkara düzenli yaşam, dengeli beslenme, uyku, egzersiz, masaj, yoga, kahve, Omega-3, B2 vitamini ve magnezyumun baş ağrılarına iyi geldiğini söyledi. Doğumkontrol hapları, kırmızışarap, eski kaşar,salam-sosis ve narenciyeürünlerinin ise migrenitetiklediğini belirten Prof. Dr. Topalkara, şu bilgileri verdi: "Baş ağrıları iki ana gruba ayrılır: Primer baş ağrıları; migren, gerilim baş ağrısı ve küme baş ağrıları... Sekonderbaş ağrıları ise enfeksiyon, tümör, kanama, hipertansiyon, dev hücreli arterit, glokom gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ağrılardır. Primer baş ağrılarının nedeni kesin bilinmiyor. Migrenin damarlardaki genişlemeden kaynaklandığı düşünülse de ağrıyı başlatan neden netortaya konulamıyor. Sekonder baş ağrılarında ise altta yatan bir neden bulunuyor. Baş ağrısının tipine göre tedavi uygulanıyor. Ayda 15 günden fazla migren ağrısı olanlarda botoksa başvuruluyor."
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