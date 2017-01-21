Savunmanı güçlendir gripten korun

Soğuk kış gunlerinin etkisi ile birlikte artan gribal enfeksiyon vakaları herkesi tehdit ediyor. Hasan Kalyoncu Universitesi'nden Beslenme ve Diyetetik Bolumu Oğretim Gorevlisi Utku Çelik, gripten korunmak icin bol bol su icilmesi gerektiğini belirtiyor. Vucut direncini artırmak icin ise şu besinleri tavsiye ediyor: "Savunma sistemini guclendirici ozelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli,kabak, lahana, karnabahar,maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra portakal, mandalina,elma, greyfurt gibi meyveler tercih edilebilir. E vitamini zengini yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz ve kuru baklagillerin yenilmeli. Kefir icilmeli."
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