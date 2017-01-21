Pekmezle dert etme

Özellikle kış aylarında tuketilmesi onerilen pekmez, aynı zamanda afrodizyak etki yaratıyor. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen pekmez vücuttaki kanı artırıyor, enerjiveriyor, iştah açıyor. Hamilelikte ve bebek gelişiminde sağlığa onemli fayda sağlıyor. Mideyi, bağırsakları, bobrekleri kuvvetlendiren, damar sertliğine iyi gelen, kan dolaşımını rahatlatan pekmezin diğer faydaları şoyle sıralanıyor:
GÜÇSÜZLÜK ÇEKENE...
* Soğuğa karşı vücut direnciniartırır.
* Astım ve bronşit hastalıklarındafaydalıdır.
* Çocukların zeka gelişimineyardımcı olur.
* Kolesterolu duşurur ve tansiyonudengeler.
* Cinsel gücü ve sperm sayısınıartırıcı etkisi vardır.
* Akciğer rahatsızlıklarında yaşanansıkıntılara karşı kullanılır.
*Günlük kalsiyum, demir, potasyumve magnezyum gereksinimininbüyük bir kısmınıkarşılar.
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