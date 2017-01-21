Pekmezle dert etme

Özellikle kış aylarında tuketilmesi onerilen pekmez, aynı zamanda afrodizyak etki yaratıyor. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen pekmez vücuttaki kanı artırıyor, enerji veriyor, iştah açıyor. Hamilelikte ve bebek gelişiminde sağlığa onemli fayda sağlıyor. Mideyi, bağırsakları, bobrekleri kuvvetlendiren, damar sertliğine iyi gelen, kan dolaşımını rahatlatan pekmezin diğer faydaları şoyle sıralanıyor:



GÜÇSÜZLÜK ÇEKENE...

* Soğuğa karşı vücut direncini artırır.

* Astım ve bronşit hastalıklarında faydalıdır.

* Çocukların zeka gelişimine yardımcı olur.

* Kolesterolu duşurur ve tansiyonu dengeler.

* Cinsel gücü ve sperm sayısını artırıcı etkisi vardır.

* Akciğer rahatsızlıklarında yaşanan sıkıntılara karşı kullanılır.

* Günlük kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını karşılar.



