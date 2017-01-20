Mutluluk zateri!

Cinsel hayatında sorun yaşayanlar şifayı doğada buluyor. Kekik gibi hoş kokulu bir bitki olan zater, afrodizyak etkisi sayesinde guc veriyor. Bircok hastalığa iyi gelen zater toz haline getirilip baharat olarak kullanılıyor. Ayrıca cay olarak da tuketilebiliyor. Antik cağlardan beri hem baharat hem de afrodizyak olarak bilinip kullanılan zaterin sağlığa olan diğer faydaları şoyle:
Uyarıcıdır.Bu etkisiylemideyi çalıştırır,iştahı açar vesindirim işleminikolaylaştırır.Hazımsızlığı giderir.
Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazı sokturur. İdrar söktürücüdür. Kanı ve idraryollarını temizler.
Terleticidir. Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi gorulur. Antiseptik (mikrop kırıcı)etkisi de vardır. Bademcik ve boğazenfeksiyonlarına iyi gelir.
Uzun zamanlardan beri afrodizyak (cinsel gucu artırıcı) etkileri bulunduğu ileri surulmektedir.
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