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Mutluluk zateri!

Kekik benzeri bir bitki olan zater, yarattığı afrodizyak etkisiyle cinsel hayatı renklendiriyor. Toz haline getirilip baharat olarak da kullanılıyor

Mutluluk zateri!
Cinsel hayatında sorun yaşayanlar şifayı doğada buluyor. Kekik gibi hoş kokulu bir bitki olan zater, afrodizyak etkisi sayesinde guc veriyor. Bircok hastalığa iyi gelen zater toz haline getirilip baharat olarak kullanılıyor. Ayrıca cay olarak da tuketilebiliyor. Antik cağlardan beri hem baharat hem de afrodizyak olarak bilinip kullanılan zaterin sağlığa olan diğer faydaları şoyle:

Uyarıcıdır. Bu etkisiyle mideyi çalıştırır, iştahı açar ve sindirim işlemini kolaylaştırır. Hazımsızlığı giderir.
Mide ve bağırsaklardaki aşırı gazı sokturur.
İdrar söktürücüdür. Kanı ve idrar yollarını temizler.
Terleticidir. Soğuk algınlığında iyileştirici etkisi gorulur.
Antiseptik (mikrop kırıcı) etkisi de vardır. Bademcik ve boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir.
Uzun zamanlardan beri afrodizyak (cinsel gucu artırıcı) etkileri bulunduğu ileri surulmektedir.
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