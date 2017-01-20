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Genç kalmak isteyen tüketsi

Genç kalmak isteyen ceviz tüketsi
Sağlıksız ve kotu beslenme tum vucudu olumsuz etkilediği gibi cildin de hızlı yaşlanmasına neden oluyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, yaşlanmaya karşı özellikle E vitamini zengini ceviz tüketilmesini öneriyor. Dr. Ertek, şoyle konuşuyor: "E vitamini hucre yenileyicidir ve hucrelerin daha uzun yaşamasını sağlar. Ayrıca vucuttaki oksijenin en iyi şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Bu vitamin; ceviz, fındık-fıstık, tohumlar, soya, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurta ve tahıllarda mevcuttur. C vitamini de yaşlanmaya karşı savaş acar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır. En cok yeşil biber, turuncgiller, cilek, domates, kivi ve maydanozda bulunur. Selenyum zengini gıdalar da hucreleri korur."
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