Genç kalmak isteyen ceviz tüketsi

Sağlıksız ve kotu beslenme tum vucudu olumsuz etkilediği gibi cildin de hızlı yaşlanmasına neden oluyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata NejatErtek, yaşlanmaya karşı özellikle Evitamini zengini ceviz tüketilmesiniöneriyor. Dr. Ertek, şoyle konuşuyor: "E vitamini hucre yenileyicidir ve hucrelerin daha uzun yaşamasını sağlar. Ayrıca vucuttaki oksijenin en iyi şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Bu vitamin; ceviz, fındık-fıstık, tohumlar, soya,et, balık, yeşil yapraklı sebzelerıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurtave tahıllarda mevcuttur. C vitamini de yaşlanmaya karşı savaş acar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır. En cok yeşil biber, turuncgiller, cilek, domates, kivi ve maydanozda bulunur. Selenyum zengini gıdalar da hucreleri korur."
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