Genç kalmak isteyen ceviz tüketsi

Sağlıksız ve kotu beslenme tum vucudu olumsuz etkilediği gibi cildin de hızlı yaşlanmasına neden oluyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, yaşlanmaya karşı özellikle E vitamini zengini ceviz tüketilmesini öneriyor. Dr. Ertek, şoyle konuşuyor: "E vitamini hucre yenileyicidir ve hucrelerin daha uzun yaşamasını sağlar. Ayrıca vucuttaki oksijenin en iyi şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Bu vitamin; ceviz, fındık-fıstık, tohumlar, soya, et, balık, yeşil yapraklı sebzeler ıspanak, kuşkonmaz, elma, yumurta ve tahıllarda mevcuttur. C vitamini de yaşlanmaya karşı savaş acar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır. En cok yeşil biber, turuncgiller, cilek, domates, kivi ve maydanozda bulunur. Selenyum zengini gıdalar da hucreleri korur."