Çocukta katarakt riskine dikkat!

60'lıyaşlardaortaya cıkankatarakt artıkbebeklik cağındada goruluyor. Göz HastalıklarıUzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay,"Bebeklik cağında gorulenkatarakt doğuştan olabildiği gibihayatın ilk yıllarında da ortayacıkabilir. Doğumda ortaya cıkankatarakta annenin gebeliktegeçirdiği enfeksiyonlar vegebelikte kullandığı ilaçlarneden olabilir. Ancak hicbirneden olmadan da 'doğuştankatarakt'a rastlanabilir" diyor.Bebek ve cocuklardaki yoğunkataraktı dikkatli ebeveynlerinfark edebildiğini anlatan Dr.Atabay, şoyle devam ediyor: "Cokyoğun olmadığında farkedilmesizordur. Belirtileri arasında; birgoz bebeğinin diğerinden farklıolması one cıkar. Kataraktolan gözün beyaz ve donukrenkte olduğu görünebilir.Diğer bir özellik ise şaşılıktır.Bebeklik cağlarında ortayacıkan goz kaymalarında esasnedenin katarakt olabileceğiunutulmamalıdır. Kataraktıntek tedavisi ise cerrahiyöntemlerdir."
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