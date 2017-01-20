Çocukta katarakt riskine dikkat!

60'lı yaşlarda ortaya cıkan katarakt artık bebeklik cağında da goruluyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, "Bebeklik cağında gorulen katarakt doğuştan olabildiği gibi hayatın ilk yıllarında da ortaya cıkabilir. Doğumda ortaya cıkan katarakta annenin gebelikte geçirdiği enfeksiyonlar ve gebelikte kullandığı ilaçlar neden olabilir. Ancak hicbir neden olmadan da 'doğuştan katarakt'a rastlanabilir" diyor. Bebek ve cocuklardaki yoğun kataraktı dikkatli ebeveynlerin fark edebildiğini anlatan Dr. Atabay, şoyle devam ediyor: "Cok yoğun olmadığında farkedilmesi zordur. Belirtileri arasında; bir goz bebeğinin diğerinden farklı olması one cıkar. Katarakt olan gözün beyaz ve donuk renkte olduğu görünebilir. Diğer bir özellik ise şaşılıktır. Bebeklik cağlarında ortaya cıkan goz kaymalarında esas nedenin katarakt olabileceği unutulmamalıdır. Kataraktın tek tedavisi ise cerrahi yöntemlerdir."