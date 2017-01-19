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Temizlikçi

Temizlikçi kuşburnu
Kuşburnu başta C vitamini olmak üzere bol miktarda vitamin ve mineral içeren besleyici bir besindir. Vücuda ve gözlere kuvvet verir. Cinsel isteği artırır. Kan dolaşımını hızlandırıp, kanı temizler. Vücuttaki atık maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bağırsak kurtlarını düşürür. Kansere karşı koruyucudur.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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