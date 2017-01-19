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Mideye kondurango
Kondurango Güney Amerika'da yüksek kesimlerde yetişen bir ağaç olarak bilinir. Gövde kabukları kurutularak ilaç olarak kullanılır. Antioksidan ve anti bakteriyel etkilere sahiptir. Kanamayı durdurucu ve kanser hücrelerini yok edici etkileri de bulunmaktadır. Bunun dışında rahatsızlıklarına da iyi gelir.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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