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  1. Havuç dolusu mucize

Kuru üzümle aşka gel

Vazgeçilmez kuruyemişlerin başında gelen kuru üzümün faydaları saymakla bitmiyor. Erkeklerde libidoyu arttıran uzum, kadınlarda da cinsel soğukluğu gideriyor. Üremeye yardımcı üzüm ayrıca kısırlığa da çare oluyor. İcerisinde bulunan bol miktardaki demir, kalsiyum ve potasyum ile hamilelerin yardımına koşuyor. Demir eksikliği ve iştahsızlığı gideriyor. Anne sutunu arttırıyor. Guclu bir antioksidan olan kuru uzum, hucre yapısını koruyor.

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN
Vucudu toksinlerden arındırıyor. Gozlere de şifa olan uzum, 50 yaş ve uzeri insanlarda gorulen sarı nokta hastalığına yakalanma riskini onluyor. Sindirime yardımcı oluyor. Kabızlığı ve ishali onluyor. Ayrıca vucudumuza enerji veriyor.
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