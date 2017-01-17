Kuru üzümle aşka gel

Vazgeçilmezkuruyemişlerin başında gelenkuru üzümün faydalarısaymakla bitmiyor.Erkeklerde libidoyu arttıranuzum, kadınlarda dacinsel soğukluğu gideriyor.Üremeye yardımcı üzümayrıca kısırlığa da çareoluyor. İcerisinde bulunan bolmiktardaki demir, kalsiyum vepotasyum ile hamilelerin yardımınakoşuyor. Demir eksikliği ve iştahsızlığıgideriyor. Anne sutunu arttırıyor. Guclubir antioksidan olan kuru uzum, hucreyapısını koruyor.
GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN
Vucudu toksinlerden arındırıyor.Gozlere de şifa olan uzum, 50 yaş veuzeri insanlarda gorulen sarınokta hastalığına yakalanmariskini onluyor. Sindirimeyardımcı oluyor. Kabızlığıve ishali onluyor. Ayrıcavucudumuza enerji veriyor.
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