Ruhunu doyur kilolardan kurtul

Bedeni ve kilosuyla ile barışık olmayanlar beslenmek amaçlı değil, kendisini iyi hissetmek için yemek yiyor. Bu durumu 'yemekolizm' olarak adlandıran Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy, "Yemekolizm en tehlikeli bağımlılıktır. İnsan ruhunun hastalığıdır ve tek başına diyetle sorun çözülemez" diye uyarıyor. Yemekolizmin belirtilerini, 'acıkmadan yemek, yiyecek karşısında kontrolün kaybedildiği duygusu, zamanın çoğunu yemek ve şişmanlık hakkında düşünüp, kaygılanmakla geçirmek' olarak sıralayan Dr. Şensoy, kurtuluş yolunu şöyle anlatıyor: "Yemekolizmi durdurmak için ilk adım gerçekten aç olup olmadığınızı kendinize sormaktır. Bu sorunun cevabı hayır ise gereken bir bardak su içmektir. Cevap evet ise ne kadar aç olduğunuzu değerlendirmektir. Açlık krizlerini değerlendirmek önemlidir. Yemekolizm ile başa çıkmak için bir yemek günlüğü tutulmalı, ne zaman ve ne yenildiği ile beraber, yeme isteği sırasındaki duygu da yazılmalıdır. Duyguların yazıya dökülmesi önemlidir."