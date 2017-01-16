Boğaz ağrısını ‘kür’eyin gitsin

DOĞAL TEDAVİLER
Sarımsak: Doğal antibiyotiklerin başında gelen sarımsak boğaz şişmesine karşı da etkilidir. Bir diş sarımsağı ikiye bölüp ağzınıza atın ve şeker emer gibi suyunu emin. Eğer bunu yapamıyorsanız 1 bardak suyu cezveye dökün ve içine 3 diş sarımsak atarak 10 dakika kaynatın. Daha sonra karabiber ilave ederek için.
Siyah turp: Bir siyah turpun ortasını oyun. Oyuk kısmın içine bal dökün. Bunu yaptıktan sonra tepesinden kestiğiniz parçayla turpun ağzını örtün. İğne ile dibi delinen ballı turpu bir bardağın üstüne oturtarak sabaha kadar bekletin. Süzülen suyu için. Boğaz şişmesine karşı çok etkili bir yöntemdir. Küçük çocuklara ve iyot hastalarına ise önerilmez.
Bal-limon: Bir tatlı kaşığı bal ve bir limonun suyunu, bir bardak sıcak suda karıştırın. İsterseniz karabiber ekebilirsiniz. Gün içinde 3-4 kez bu karışımı içebilirsiniz.
Süt: Ilık süt bademcik iltihabı üzerinde etkilidir. 1 bardak ılık sütün içine 1 tatlı kaşığı zerdeçal ve bir tutam karabiber eklerseniz daha da etkili olacaktır.
Zerdeçal: 1 bardak sıcak suya 1 tatlı kaşığı zerdeçal ilave edin. Su ılıdıktan sonra boğazınıza gargara yapın.
Ada çayı: Ada çayını 1 bardak sıcak suda 10 dakika kadar demleyin. Su ılıdıktan sonra gargara yapın.
Ihlamur: Ihlamuru demlerken içine 1 dilim elma ve limon kabuğu atarsanız daha da faydalı olacaktır. Şeker yerine bal koymayı da unutmayın. Ballı ıhlamur boğaz için şifa deposudur.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Boğaz ağrısı, halsizlik, ateş, vücutta yaygın kırgınlık, eklem ağrıları, yutkunma ve konuşma zorluğu, ağız kokusu bademcik iltihabı belirtileri arasındadır.
DİRENÇ DÜŞER BADEMCİK ŞİŞER
Hastalık vücut direncini düşüren yorgunluk, uykusuzluk, ani hava değişimleri, beslenme düzensizliği ve yetersizliği gibi durumlarda ortaya çıkar. Vücut direnci düşünce, mikroplar bademcikte çoğalıp iltihap oluşmasına yol açar.
BİTKİ ÇAYLARI İÇEBİLİRSİNİZ
Boğaz ağrısı olanlar bol sıvı tüketmeli. Kekik, böğürtlen, ebegümeci, nane, kuşburnu gibi bitki çayları idealdir.
Meyve suları: Taze sıkılmış meyve suları sadece boğaz şişkinliğine değil tüm hastalıkların tedavisinde etkindir. Bu yüzden bol bol taze sıkılmış meyve suyu içebilirsiniz.
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