Stresin düşmanı bitter çikolata

Sütlü çikolatalara göre az tüketilse de bitter çikolatanın yararları saymakla bitmiyor. UzmanDiyetisyen Pınar KuralEnç, bitter çikolatanınfaydalarını şöyleanlatıyor: "Günlük küçük bir miktar yenilen bitter çikolata stresi yok ediyor,kalp-damar hastalıklarınıönlüyor ve cildigençleştiriyor. Vücuduyaşlanmayakarşı koruyanantioksidaniçeren bitterçikolata kanserriskini de enaza indiriyor.Tansiyonudüşüren, kanşekerinin hızlıyükseltmeyen bu çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu salgılanmasına ve kendimizi keyifli hissetmemize yardımcı oluyor."
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