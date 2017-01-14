Astım soğuk havalarda artıyor

GöğüsHastalıkları UzmanıDr. Hişam Alahdab,soğuk havalardanözellikle astımhastalarının olumsuzetkilendiğini açıkladı.Soğuk havanın,astımı olan hastalardabronş daralmasınıtetiklediğini söyleyenAlahdab, şu uyarıları yaptı: "Astım ve kalphastaları, soğuk havalarrda gerekmedikçedışarı çıkmamalıdır. Dışarı çıkılacaksayeterli miktarda sıvı tüketmek vedüzgün beslenmek gerekir. Ayrıca soğukhavada egzersiz yapmaktan da kaçırmakgerekir."
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