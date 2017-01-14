Yol Durumu
  1. Her gün pancar aşka güç katar!
  2. Bitki çayı tüket hastalıkları alt et

soğuk havalarda artıyor

Astım soğuk havalarda artıyor
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hişam Alahdab, soğuk havalardan özellikle hastalarının olumsuz etkilendiğini açıkladı. Soğuk havanın, astımı olan hastalarda bronş daralmasını tetiklediğini söyleyen Alahdab, şu uyarıları yaptı: "Astım ve kalp hastaları, soğuk havalarrda gerekmedikçe dışarı çıkmamalıdır. Dışarı çıkılacaksa yeterli miktarda sıvı tüketmek ve düzgün beslenmek gerekir. Ayrıca soğuk havada egzersiz yapmaktan da kaçırmak gerekir."
Etiketler:
  • 14 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar