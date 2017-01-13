Lahanayı tüketin yaşlılığı BİTTERin

Brokoli: Yapılan araştırmalar, özellikle yeni olgunlaşmış olan brokolinin kanser riskini ciddi boyutta düşürdüğünü kanıtlamıştır. Bağışıklık sistemine büyük ölçüde katkısı olan brokoli hem detoks etkisine sahiptir hem de yaşlanmayı önler.
Yabanmersini: Yabanmersini C vitamini ve potasyum içerir, aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Kısa süreli hafızanın kuvvetlenmesinde çok etkilidir. Günde bir bardak yabanmersini suyu içmek hayatınızı tamamen değiştirebilir.
Tarçın: Hücreleri yeniler ve büyüme hormonunu etkiler. Diyabet ve kalp hastalıkları riskini düşürür. Şekeri dengeler.
Bitter Çikolata: Siyah çikolatada bulunan kakao, yüksek miktarda antioksidan içerir. Kalp sağlığını korur, kan basıncını düzenler ve yaşlanmaya bağlı unutkanlığı engeller.
Barbunya: Protein, lif, folik asit, magnezyum, potasyum ve daha pek çok mineralle barbunya sağlık açısından önemli bir yerdedir. İyi bir antioksidandır ve yaşlanmayı geciktirir.
Kırmızı Lahana: Kalp sağlığı ve beyin fonksiyonlarının korunması için faydalıdır. Kanserden koruyucu etkisi de vardır.
Nar: İçeriğindeki nitrik oksit ile endotel hücrelerin oluşumunda etkilidir. Göğüs ve prostat kanseri risklerini azaltır. Gribal enfeksiyonlarla savaşır. Kanı sulandırır. Özellikle nar tohumu yağı, yaşlanmayı önler.
YAŞLANDIRAN HATALAR
MARGARİNLER: Bitkisel sıvı yağların kimyasal yapıları olan hidrojen bağlarına müdahale edilerek katılaştırılmış yapay yağlardır. İçerdikleri yüksek orandaki doymuş yağlar nedeniyle damarları tıkarlar.
ŞEKER: Nişastalı yiyecekler de, yediğimiz zaman glikoza dönüşen tüm rafine karbonhidratlar da şekerdir. Kalp-damar sağlığımızı bozarlar.
ALKOL: Bedenimizin su kaybetmesine neden olur. Nemsiz ve vitaminsiz bırakır. Vücutta yağa dönüşerek yağ depolanmasını sağlar. En tehlikelisi de karaciğer vb. iç organların etrafını saran karın bölgesi yağlanmasına ve organ fonksiyonlarının bozulmasına yol açar.
GAZLI-ASİTLİ İÇECEKLER: Beslenme açısından meşrubatların da hiçbir besleyici değeri yoktur. Boş kalori vererek kilo aldırırlar. İçinde koruyucu, aroma verici ve tatlandırıcı kimyasal katkı maddesi bulunur.
KAHVE: İnsülin oranını arttırır. Stres hormonlarını harekete geçirir. Ayrıca kafein sebebiyle diüretik (suyu atıcı) etkisiyle sindirim sistemine iyi gelse de gastrit, ülser gibi mide şikayeti olan kişilerde, aşırı asit üretilmesine neden olarak zarar verir.
TUZ: Yaz dönemi dışında ve düşük tansiyon şikayeti olan bireyler haricinde beslenmemizde dengeli bir tarz edinmişsek zaten tuz ihtiyacımızı gıdalardan karşılamak mümkün olacaktır. Tuzun fazlası, kalsiyumun kaybına sebep olduğu gibi yüksek tansiyona ve mide ülserlerine neden olur.
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