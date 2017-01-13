Boğaz iltihabına adaçayı

Soğuk havalarda bitki çayı deyince akla ıhlamur gelir. Ağrı giderici, iltihap geçirici olmasıyla özellikle boğaz enfeksiyonları ile başınız beladaysa sıcak bir ıhlamur size yardımcı olacaktır. Öksürük şikayetinde ise yine 3 dakika demlediğiniz ıhlamur içeriğindeki yatıştırıcı madde (linalool) ile rahatlamanıza destek olur. Boğaz iltihabına iyi gelen diğer bitki çayı ise adaçayıdır. Özellikle demleyerek yapacağınız adaçayının boğaz ağrı ve yanmasına karşı yararlı etkilerini unutmayınız. Ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Kapalı ortamda çalışanları enfeksiyondan korur.