Ananas tüket enerjini yükselt

Tropikal bir meyve olan ananasın faydaları saymakla bitmiyor. Pazarlarda bile görmeye başladığımız ananas doğal bir şifa kaynağı. Yapısında yeteri düzeyde bromelin bulunan ananas, libidoyu güçlendirir. Kokusu ve tadı afrodizyak etkilidir. Ananas, bol B vitamini içeren bir meyvedir. B vitamini stres, panik atak gibi pek çok rahatsızlıkta önemli bir vitamindir. Ananas içinde bulunan protein mayası, yemeklerde tükettiğimiz proteinlerin yani etlerin sindirilmesini sağlar. Bağırsak ve mide için çok fayda sağlayarak bu bölge kanserlerine karşı koruyucudur. Kan dolaşımını dengeye sokar. Böylece, tansiyon ve kandaki yağ oranlarını düşürür. Ayrıca vücutta yağ birikimine engel olur.