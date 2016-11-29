Yol Durumu

Yeter 37. bölüm 2. fragmanı

29 Kasım 2016, Salı
"Gerçek, bir süreliğine karartılabilir ama ortadan kaldırılamaz!"
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