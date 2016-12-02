Yeter 37. Bölüm 02 Aralık 2016, Cuma

Yılmaz'ın Atlas tarafından vurulmasıyla bütün aile perişan olurken, Handan onu ne kadar sevdiğini ve kaybetmekten korktuğunu anlar. Bu olay Yekta ve Atlas arasındaki gerilimi daha da yükseltir. Yekta eline geçen bu kozu en iyi şekilde kullanmaya kararlıdır. Yekta'nın evlenme teklifini reddetmiş olan Miray, onu yakından tanıma fırsatı bulduğunu zanneder. Çocuklarla birlikte bir dağ evinde geçirdikleri hafta sonu ikiliyi yakınlaştırır. Ve Miray adım adım Yekta'nın istediği noktaya doğru çekilmeye başlar. Öte yandan İdil'in baştan beri Yekta'dan vazgeçemediğini fark eden Gökhan, büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Bir an önce bu evliliği bitirmek isterken, İdil tarafından bir anlamda esir alınır.