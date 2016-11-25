Yeter 36. Bölüm 25 Kasım 2016, Cuma

Atlas'ın zor durumda bıraktığı Yekta, çocuklarını koruyabilmek için cezaevine girmiştir. Yıllarca çalışarak inşa ettiği; ismi, mesleği, itibarı bir anda yerle bir olur. Kendini sıfır noktasında bulur. Ama o Yekta Harmanlı'dır. Bu dünyaya kaybetmek için değil; kazanmak için gelmiştir. Şartları kendi lehine çevirmek için doğru zamanı beklerken; geçmişindeki tek pürüzü temizlemek için ilk taşı yerinden oynatır. Dışarda ise, Yekta'nın müebbet hapis yatacağını sanan herkes kendine bir düzen tutturmuştur. Yekta'nın dönüşüyle hayatları alt üst olur. Yekta, yaşadıklarında payı olan herkesle tek tek ödeşmeye hazırdır. Planlarını cezaevinde yapmıştır ve daha ilk günden hayata geçirmeye başlar.