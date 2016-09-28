Trafikte bisikletle tehlikeli yolculuk

28 Eylül 2016, Çarşamba
Olay Şahinbey ilçesi, Düztepe Mahallesi, Özdemirbey caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyreden onlarca aracın arasında bir otobüsün arkasından tutunarak yokuşa doğru yaklaşık 1 KM giden genç yürekleri ağza getirdi. Özdemirbey caddesinde bir süre bu şekilde ilerledikten sonra otobüsü bırakan genç daha sonra gözlerden kayboldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yaşam Videoları